《專家之言－黃德几》比亞迪電（００２８５）料受惠５Ｇ機遇

《專家之言》美國商務部早前表示，限制全球晶片商向華為供貨，析另外有報導英國有意禁

用華為５Ｇ設備，英國電訊運營商今年底將不能在５Ｇ網絡中，新添任何華為組件，亦需要不遲

於２０２７年撤換全部已安裝華為設備，拖累手機設備股表現。不過，比亞迪電子（００２８５

）的業績表現不俗，有助支持股價。



＊半年盈利增長不少於２８０％＊



集團為比亞迪（０１２１１）子公司，為智能產品解決方案提供商，主要覆蓋手機和筆電、

新型智能產品、汽車智能系統三大業務板塊。在新冠肺炎疫情和華為事件影響下，集團今年首季

度，營業額８５﹒６４億元（人民幣﹒下同），按年下跌１７﹒６％，惟純利升６９﹒４％至６

﹒５７億元，毛利升２７％至１０﹒６４億元。

集團就中期業績發盈喜，預期截至今年６月底止六個月，純利按年增加不少於２８０％，而

去年度中期純利為５﹒７５億元。集團中期盈利增長，主要是由於集團在主要客戶的份額持續提

升，推動業務規模顯著擴大；同時導入新的零部件項目成果顯現，玻璃陶瓷等業務的產品出貨量

增長迅速，盈利能力預計在第二季度會有明顯提升，經營利潤率得到大幅改善。此外，集團的口

罩生產，預計也將為集團的銷售收入及盈利增長提供正面貢獻。

集團去年度與Ａｎｄｒｏｉｄ手機大客戶實現多產品線、多地域的全面戰略合作，與北美大

客戶的業務取得突破性進展，成功切入其核心產品供應鏈。另外，迎接５Ｇ時代的來臨，料為集

團帶來更多機遇。至於產能方面，去年新增的長沙基地已順利投產，目前正在建設中山、西安等

的新基地，而在歐洲新增的兩個生產基地已投入量產，在東南亞地區的生產基地亦已經啟動。



＊考慮２１元吸納，升勢望持續＊



另外，恆生指數公司將於下周一（２７日）推出恆生科技指數，追蹤本港上市龍頭科技企業

，比亞迪電子亦為該指數的成份股，佔指數比重１﹒７３％，值得留意。走勢上，各主要平均線

呈順向排序屬利好，ＭＡＣＤ牛差距擴大，惟ＳＴＣ％Ｋ線跌穿％Ｄ線，可考慮２１元（港元﹒

下同）吸納，若以大成交突破阻力２４﹒７５元，升勢有望持續，不跌穿２０元續持有。

《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

