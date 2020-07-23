【大熊來了】美企高層沽出公司股份，或預示美股見頂

《經濟通通訊社２３日專訊》據外電引述數據報道指，近１０００名企業高層在本月出售自

己所屬公司的股份，並與內部買家達成５比１的比例，而在過去三十年間只曾出現兩次比例比目

前高的情況。

報道又引述其他數據指，過去四周企業內部人士拋售所屬公司股份，比買入公司股份多

１﹒８６倍，接近過去十年預示短期市場見頂的兩倍水平。

而據彭博數據顯示，企業內部人士上周已出售５２６０萬美元股份，而購買量只有３４０萬

美元。（ａｌ）

