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23/07/2020 09:22

港股高開１７７點報２５２３５點，國指漲６３點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股表現造好，三大指數高收，且道指企穩二萬七關口收
市，惟今早亞洲股市普遍回吐，日經跌１３２點，台北加權指數跌８２點，港股方面則逆勢高開
１７７點，瑞聲（０２０１８）獲大行唱好，今早股價急升逾１３％，連帶舜宇光學（０２３８
２）亦漲近３％；部分地產股反彈，恆隆（００１０１）升逾２％，恆基地產（０００１２）升
逾１％。恆生指數開報２５２３５點，升１７７點或升０﹒７１％，主板成交５６﹒６９億元。
國企指數報１０３０６點，升６３點或升０﹒６２％。
　　重磅股方面，匯控股００００５）升０﹒２７％，報３６﹒７元；港交所（００３８８）升
１﹒３３％，報３６６元；騰訊（００７００）升１﹒３％，報５４６元；中移動（００９４１
）無升跌，報５３﹒３５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒３９％，報７２﹒９５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　６０﹒００元　　　升１３﹒２１％
　　舜宇光學（０２３８２）　１３９﹒１０元　　　升　２﹒９６％
　　恆隆地產（００１０１）　　１９﹒００元　　　升　２﹒０４％
　　工商銀行（０１３９８）　　　４﹒８４元　　　升　１﹒８９％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３５﹒６０元　　　升　１﹒８６％

　　石藥集團（０１０９３）　　１６﹒２０元　　　升　１﹒７６％
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒５８元　　　升　１﹒５４％
　　友邦保險（０１２９９）　　７２﹒９５元　　　升　１﹒３９％
　　恆基地產（０００１２）　　２９﹒４０元　　　升　１﹒３８％
　　港交所（００３８８）　　３６６﹒００元　　　升　１﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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