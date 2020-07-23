港股高開１７７點報２５２３５點，國指漲６３點

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股表現造好，三大指數高收，且道指企穩二萬七關口收

市，惟今早亞洲股市普遍回吐，日經跌１３２點，台北加權指數跌８２點，港股方面則逆勢高開

１７７點，瑞聲（０２０１８）獲大行唱好，今早股價急升逾１３％，連帶舜宇光學（０２３８

２）亦漲近３％；部分地產股反彈，恆隆（００１０１）升逾２％，恆基地產（０００１２）升

逾１％。恆生指數開報２５２３５點，升１７７點或升０﹒７１％，主板成交５６﹒６９億元。

國企指數報１０３０６點，升６３點或升０﹒６２％。

重磅股方面，匯控股００００５）升０﹒２７％，報３６﹒７元；港交所（００３８８）升

１﹒３３％，報３６６元；騰訊（００７００）升１﹒３％，報５４６元；中移動（００９４１

）無升跌，報５３﹒３５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒３９％，報７２﹒９５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） ６０﹒００元 升１３﹒２１％

舜宇光學（０２３８２） １３９﹒１０元 升 ２﹒９６％

恆隆地產（００１０１） １９﹒００元 升 ２﹒０４％

工商銀行（０１３９８） ４﹒８４元 升 １﹒８９％

蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒６０元 升 １﹒８６％



石藥集團（０１０９３） １６﹒２０元 升 １﹒７６％

中生製藥（０１１７７） １０﹒５８元 升 １﹒５４％

友邦保險（０１２９９） ７２﹒９５元 升 １﹒３９％

恆基地產（０００１２） ２９﹒４０元 升 １﹒３８％

港交所（００３８８） ３６６﹒００元 升 １﹒３３％

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