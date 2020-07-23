《盤後部署》關注港股短期能否穩守二萬四，地產股可作長期部署

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股造好，特斯拉業績強勁帶領股市氣氛，惟亞洲股市普

遍回吐，日經跌逾百點，首爾指數亦跌１６點，港股今日走勢反覆，恆指高開１７７點後走勢回

吐，並曾經一度倒跌，午後港股走勢反彈，手機設備股造好，瑞聲（０２０１８）獲大行唱好高

收近一成三；而本港疫情嚴峻，再有過百宗新增感染個案或初步確診，地產收租股普遍回吐，九

倉置業（０１９９７）跌逾３％為最差表現藍籌。最終恆指收報２５２６３點，升２０５點或升

０﹒８２％，主板成交１４０５﹒７２億元。國企指數報１０３２５點，升８１點或升

０﹒８０％。

內地股市個別發展，上證綜合指數報３３２５點，跌８﹒０５點或跌０﹒２４％；深證成份

指數報１３６６１點，升４點或升０﹒０３％。兩市合共成交１２４６０﹒２７億元人民幣，連

續第１６個交易日成交突破萬億元關口，按日成交增長４％。



＊瑞銀指投資者憂慮美國大選，美股接近高位熱錢流入黃金避險＊



瑞銀發布最新季度投資者情緒調查結果，顯示投資者對未來一年經濟前景感到樂觀，但對於

美國大選仍感到憂慮，因擔憂將會刺激大市動盪。該行的財富投資管理總監表示，有四成六受訪

者表示看好未來一年經濟情況，但相信大選會影響市場，造成短暫波動，對股市整體而言影響不

大。另外，當中有五成半受訪者表示拜登勝算較高，而有七成半的亞洲投資者將會根據大選結果

，來調整自己的投資者組合。

近期黃金及白銀價格持續炒高，有分析相信，美國近期迫近歷史高位，在經濟不穩及新冠疫

情的情況底下，資金持續流入黃金、瑞士法朗避險，金價由年初至今已急升２２％，但標指同樣

連日破頂，有分析指金價同股市齊升，令投資者陷入兩難股面，惟有專家建議，目前股市有「過

熱」情況，所以如果想一勞永逸的話，就應該把錢從股市抽離，並建議將錢調入黃金或日圓以作

對沖。



＊大市或現「假彈」，短期仍會反覆下挫＊



今日港股表現反覆，恆指高開後低走，午後再度反彈，恆指於２５４００有一定阻力，不排

除短期再度失守二萬五關。惟手機設備股受大行唱好而高走，為大市注入活力。但考慮到中美角

力持續，再加上本港疫情持續大爆發，相信港股仍有沽壓，如跌穿二萬四的話，可能會下試二萬

二。另外，本地地產股近期連番回吐，如果投資者作長期部署的話，現時地產股十分抵買，但必

須分注買入，愈低愈溝貨，降低自己的入場成本，相信疫情在年尾可以放緩，相信地產股屆時將

會反彈。（ｕｌ）

