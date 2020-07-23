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即市新聞

23/07/2020 08:11

【貿易再戰】美國總統特朗普：可能關閉更多駐美中國領事館

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普周三（２２日）在記者會上回應提問時表示，
關閉更多中國駐美領事館一直是可能的事情。中國駐休斯頓總領事館發生火警，他們或正在焚燒
文件或紙張，美國亦想知道發生什麼事。
　　據消息指，中國亦正考慮關閉美國駐武漢總領事館，回應美國決定，而前美國國家情報機構
代理總監職務的格雷內爾認為，美國可能關閉科技重鎮三藩市的中國領事館
　　另外有專家指，中國亦可能選擇以香港、上海、廣州等更重要的領事館為目標，但將不利於
美國企業。
　　美國副國務卿比根表示，決定是為了回應長期以來令人擔憂的問題，包括竊取知識產權和商
業機密，針對美國駐華外交官、出口商、投資者和媒體的特別對待，以及中國安全部門對美國歡
迎中國學生和學者態度的濫用。
　　白宮顧問康威周三亦回應指，特朗普仍然對中國處理疫情的方式感到不滿，強調美國仍然沒
有從中國獲得更多疫情信息，如病例數量、死亡人數等，故美國與中國執行貿易協定之際，亦將
採取強硬行動。
　　參議院情報委員會代理主席、共和黨參議員魯比奧表示，中國駐休斯頓總領館是中國在美國
龐大的間諜網絡和影響行動的中心節點。
　　國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉又指，中國駐休斯頓總領館一直是中國軍方通過向美
國大學輸送學生，擴大戰爭優勢的中心，故美國採取切實行動防止中國繼續這類活動。（ａｌ）

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