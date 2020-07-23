《外企業績》微軟上季盈利跌１５％至１１２億美元，勝預期

《經濟通通訊社２３日專訊》微軟周三（２２日）公布業績，期內盈利按年跌１５％至
１１２億元（美元．下同），每股經調整盈利１﹒４６元，勝預期１﹒３４元。
期內總收入增１３％至３８０億元，勝預期３６５億元，當中雲端業務收入１３４億元，勝
預期１３１億元。個人電腦業務收入１２９億元，勝預期１１５億元。生產力與商業處理業務收
入１１５億元，遜預期１１９億元。（ａｌ）
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