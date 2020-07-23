【英國脫歐】英國：致力與歐盟就貿易協議達共識，惟分歧仍很大

《經濟通通訊社２３日專訊》英國首相約翰遜發言人周三（２２日）表示，英國仍然致力於

與歐盟就平衡貿易協議達成共識，但雙方仍存在很大分歧。發言人強調英國更傾向於達成自由貿

易協議，不過協議要確保政治和經濟獨立。

英國與歐盟圍繞未來關係的談判現在處於第五輪，並幾乎陷入停滯，而如果雙方不能達成貿

易協議，年底將造成問題。（ａｌ）

