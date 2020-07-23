【新冠肺炎】世界衛生組織：預計疫苗明年上半年才能投入使用

《經濟通通訊社２３日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）緊急項目負責人萊恩周三（２２日）
表示，研究人員正在開發的新冠肺炎疫苗取得良好進展，幾種疫苗已進入後期試驗階段，而到目
前為止沒有一種疫苗的試驗失敗，但預計明年初才能投入使用。
萊恩表示世衛正努力確保疫苗的公平分發，並強調疫苗不是為富人準備，亦不是為窮人準備
，而是為所有人準備。（ａｌ）
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