《台股攻略－馮偉明》除凈及大立光下跌夾擊，台股收跌６０點

《台股攻略》中美緊張關係再度升溫，影響亞洲股市走勢普遍疲弱。台股包括鴻海在內的

３８隻股票除息，令加權指數今早（２３日）低開５０點，之後開市早段電子、金融股等表現疲

弱，指數更一度跌穿１２４００點關口，幸好聯電及聯發科等接力撐住大市，跌勢才有所收窄。

加權指數最終收報１２４１３﹒０４點，跌６０﹒２３點，成交金額為新台幣２２５５﹒４２億

元。

市場傳出聯電收到大量新晶片訂單，股價飆升至漲停板價新台幣１９﹒２５元，升新台幣

１﹒７５元，創１２年新高。聯發科則升近２％，收報新台幣６７７元，升新台幣１３元。電子

權值股方面，鴻海今日除凈，開市中段買盤湧現，將股價推上至新台幣８２﹒５０元，最後收報

新台幣８２﹒１０元，升新台幣０﹒４０元。台積電連升多日，股價進行整固，收報新台幣

３８１﹒５０元，跌新台幣２﹒５０元。大立光未能擺脫頹勢，收報新台幣３８７５元，跌新台

幣１７０元，跌幅超過４％，失守新台幣４０００元大關。金融股亦進行整固，國泰金收報新台

幣４０﹒３５元，跌新台幣０﹒３０元，富邦金收報新台幣４２﹒７０元，跌新台幣０﹒４０元

，中信金則收報新台幣１９﹒７５元，跌新台幣０﹒０５元。

台股已累積一定升幅，如投資者看好後市，宜留意高追風險。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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