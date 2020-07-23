【手機孖寶】瑞聲引小米投資半日飆一成二，舜宇炒蘋果概念升３％

《經濟通通訊社記者余嘉欣２３日報道》「手機設備孖寶」今日雙雙跑出，瑞聲科技（０２

０１８）宣布引入小米（０１８１０）及ＯＰＰＯ為戰略投資者，並獲中金唱好相關投資長遠有

助釋放企業價值，刺激股價急升逾一成；舜宇光學（０２３８２）有望於明年加入蘋果供應鏈，

包括供應ｉＰｈｏｎｅ鏡頭，半日走高近３％。

瑞聲科技今日高開逾一成三，半日最多飆１６％高見６１﹒５元，半日升１２﹒０８％，報

５９﹒４元，為半日最佳表現藍籌股。瑞聲公布，其從事光學業務的子公司瑞聲通訊科技引入四

名戰略投資者，分別是湖北小米長江產業基金合夥企業、ＯＰＰＯ廣東移動通信、深圳市惠友豪

創科技投資合夥企業及南京華睿睿軍創業投資中心，獲增資合共１１﹒５億元人民幣，涉擴股後

約９﹒５８％股權。

瑞聲指，此舉有利於瑞聲通訊後續推進市場化進程、逐步搭建獨立的資本市場運作平台，以

推動業務的可持續增長，從而提升集團的整體價值。於今年首季，瑞聲的光學業務營業額增長逾

六成至２﹒４５億元人民幣，佔整體營業額約７％。



＊高盛﹕瑞聲獲客戶支持或對舜宇影響負面＊



中金公司發表報告指，小米和ＯＰＰＯ對投資瑞聲是對其技術質量的認可，長遠有助釋放公

司價值。此外，受惠疫情後全球復甦及蘋果ｉＰｈｏｎｅ１２ ５Ｇ手機訂單強勁成長，以及光

學業務改善，中金料瑞聲第二季有強勁復甦，淨利潤料環比大增逾６倍。該行將瑞聲評級由「中

性」升至「跑贏大市」，目標價上調一倍至７０元。瑞信亦將瑞聲目標價由４７﹒３元上調至

６６﹒４元，評級由「中性」升至「跑贏大市」。

高盛亦表示，小米及ＯＰＰＯ投資瑞聲的光學業務，對集團鏡頭業務未來的出貨量正面，惟

憂慮相機模組業務或影響其整體毛利率及估值；而今次瑞聲光學業務獲重視，料加劇市場競爭，

或對現有設備供應商包括舜宇光學影響負面。該行維持對瑞聲的「賣出」評級，目標價３１元。



＊舜宇明年有望向蘋果供貨＊



另外，有「最強蘋果分析師」天風證券分析師郭明錤預測，舜宇將於明年上半年進入蘋果供

應鏈，率先供應ｉＰａｄ、Ｍａｃ鏡頭，若出貨順利，下半年開始供應ｉＰｈｏｎｅ鏡頭。舜宇

半日揚２﹒８１％，報１３８﹒９元。他又指，韓國最強鏡頭供應商Ｓｅｍｃｏ亦將加入蘋果供

應鏈，此舉為助蘋果分散鏡頭供應風險、降低鏡頭成本及進行新技術開發。

於日前恆指公司公布的「恆生科技指數」成分股中，舜宇和瑞聲均榜上有名，分別佔比８﹒

０２％及３﹒７４％。

其他手機設備股今日表現不一，比亞迪電子（００２８５）半日走高３﹒０７％，報２３﹒

５元；丘鈦科技（０１４７８）升２﹒２６％，報１０﹒８６元；鴻騰精密（０６０８８）軟

０﹒９６％，報４﹒１２元。

