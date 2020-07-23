【貿易再戰】美國試圖取代中國在非洲發放大額貸款

《經濟通通訊社２３日專訊》據彭博社報道指，美國進出口銀行取得授權，可以與中方相當
的利率、條款，向非洲國家提供貸款。
報道又指美國最近提供４７億美元，資助莫桑比克的一個天然氣開發計劃，並成為該計劃最
大金主。該行行長雷納表示，今次貸款有助於確保美國的就業機會，取代中國、俄羅斯的融資。
不過中國目前是非洲最大的貿易夥伴，雙向貿易總額超過１８００億美元，並且是美國近四
倍。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話23/07/2020
【憧憬入主】長實馬勵志出任高銀副主席惹憧憬？ 林嘉麒：入主機會微不建議買入
|FOCUS23/07/2020
【FOCUS】內外撩火頭再出招 侵侵強人上身圖「滅罪」
|財經熱話23/07/2020
【手機孖寶】瑞聲引小米投資半日飆一成二 舜宇炒蘋果概念升3%
|開市Good Morning23/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：製藥龍頭股盈利較穩定
|中國故事23/07/2020
《京城近觀》蘋果三里屯店 滿滿京味兒
|香港政情22/07/2020
【立會選戰】民建聯周浩鼎報名轉戰新界西 譚耀宗及李慧琼等撐場
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰