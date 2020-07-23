【貿易再戰】美國試圖取代中國在非洲發放大額貸款

《經濟通通訊社２３日專訊》據彭博社報道指，美國進出口銀行取得授權，可以與中方相當

的利率、條款，向非洲國家提供貸款。

報道又指美國最近提供４７億美元，資助莫桑比克的一個天然氣開發計劃，並成為該計劃最

大金主。該行行長雷納表示，今次貸款有助於確保美國的就業機會，取代中國、俄羅斯的融資。

不過中國目前是非洲最大的貿易夥伴，雙向貿易總額超過１８００億美元，並且是美國近四

倍。（ａｌ）

