《談國論企－黎偉成》中國無懼特朗普反共反華攬炒

《談國論企》中國駐休斯敦總領事館突於２０２０年７月２１日被美方要求關閉，特朗普於

１１月大選前夕已氣急敗壞地不斷加強對中國進行攻擊，在反華之餘，更欲聯合其他國家反共作

為新招，以掩蓋在抗疫、治理社會經濟等方面嚴重之失；如民調和選情出現進一步不利的情況，

相信特很有可能在中國南海、台灣海峽進行軍事挑釁，由是中國要繼續造好防控、清零惡疫和強

化經濟復甦力度以自強，及在外交上團結各國以堅持多邊主義，甚至爭取美英友好政商的支持，

更在實際行動反制，以痛擊特廝。



＊美要關中駐休斯敦總領事館，惡意挑釁＊



特廝自上台至今凡三年多，一直胡找藉口在經貿、科技、企業、人員等許許多多方面打壓中

國，以保「美國優先」之「自大」狂妄劣格，近日更惡化到胡言亂語是甚麼「是對中國最強硬的

美國總統」，再不找其麼藉口不藉口攬炒中國，乃因此廝在美國大選前的即使是「假」民調陷於

絕對不利劣局，問題當然在（１）無心亦無力防控新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９，使美國的確診

及死亡人數「優先」於世界各地，遂卸責中國；（２）尤其是特之重啟經濟使美國疫情進一步惡

化，而中國經濟重新納入復甦軌道則「清零」達效，小人之心當然頓起。

更小人者，為中國在改革開放凡四個年代的迅速崛起，已成世界第二大的經濟體系，而創新

特別是５Ｇ由技術到社會廣泛應用領先以美國為主的世界各地，也就使特朗普加大發了瘋的攬炒

中國，由是引起美國一眾政棍惡應劣行，最新的有：（一）美國突於７月２１日要求中方關閉駐

休斯敦總領事館，而中國外交部發言人汪文斌於２２日回應查詢時，強調這是「美方單方面對中

方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄

意破壞中美關係，十分蠻橫無理」之語，特別是「十分蠻橫無理」之言，在外交上對美方是十分

嚴重和強烈的譴責。

正正因為美國作出惡劣的政治挑釁，故「中方對此予以強烈譴責，敦促美方立即撤銷有關錯

誤決定，否則將作出正當和必要反應」。

需要留意的，是中國駐美有５個總領事館，包括紐約、芝加哥、舊金山、洛杉磯，而休斯敦

所涉為佛羅里達、得克薩斯等美國南方的州份；而美國駐華總領事館同樣有５個，分別為上海、

廣州、成都、瀋陽、武漢，是對等的，故美方關閉中方休斯敦總領事館，則中方肯定會在對等關

係下關閉美駐華其中一個總領事館，南方的廣州？

更嚴重的問題，為（二）蓬佩奧這個歷來最差的美國總統底下的歷來最差的美國國務卿，於

７月２０日訪英國，與英首相約翰遜等會面後居然胡言面對「中國共產黨威脅」，要各國共同反

之，充分暴露出美白人帝國霸權主義之極端惡思劣行：（Ｉ）特廝要在政治信仰上進行極端的政

治打壓。西方國家過去認為共產黨是獨裁的、不民主的，但中共在過去４０年的改革開放，到今

天的強力支持和履行多邊主義，反觀特朗普要「美國優先」和對世界各國採取的單邊主義和霸道

行徑，與其反共，不如反特（朗普）自己。



＊反共反華未取效，會對中國作軍事攬炒＊



和（ＩＩ）美方擬對中國共產黨黨員及其家屬的訪美，採取禁制措施。此想一旦落實，印證

美國反共彰彰明甚之虛屬實。要強烈指出的，是任何人到訪另一個國家，是需要持其本國的護照

，而護照是互相承認對方政府立法發行的身份證明，而不是由一個黨發出，故美國禁中共黨人持

中國護照入境，是針對黨，又是一個不法不合理的劣舉。

同樣嚴重的問題，是（三）特朗普一旦在最新的反共反華惡舉，仍無改美國大選前的劣勢，

有很大機會挺而走險地對中國採取軍事行動。美國兩個航空母艦戰鬥群體近期在中國南海「演習

」、軍機在台灣海峽「巡航」加頻，和售武予台，都是不同程度的軍事挑釁，中國當然不可以稍

一掉以輕心。

再看（四）美國要聯同其他國家圍堵中國，甚至反中共，英國之緊隨，就因約翰遜在英大選

時受到特朗普的「加持」。特廝肯定會採取相關手段力壓多國。

絕對不可防者，為特朗普在美國大選一旦落敗之後不表承認與否，即有可能採取不如人道之

相當瘋狂劣行，美國以至世界大亂矣！

《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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