  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/07/2020 09:24

《異動股》瑞聲（２０１８）開彈逾１３％，獲中金上調至跑贏大市

　　《經濟通通訊社２３日專訊》瑞聲科技（０２０１８）開升１３﹒２１％，報６０元；成交
約２７３萬股，涉資１﹒６４億元。
　　中金唱好集團第二季有強勁復甦，預計淨利潤環比成長６３３％，得益於疫情後全球復甦及
蘋果ｉＰｈｏｎｅ１２　５Ｇ手機訂單強勁成長、光學業務改善。上調其評級至跑贏大市，目標
價７０元，比現價有近１７％上漲空間。
　　瑞信亦將瑞聲目標價由４７﹒３元升至６６﹒４元，評級由中性升至跑贏大市。
　　另外，集團子公司瑞聲通訊科技（常州）引入戰略投資者，後者同意向瑞聲通訊科技（常州
）增資共１１﹒５億元人民幣，以換取瑞聲通訊科技（常州）增資擴股後約９﹒５８％股權。
　　其他手機設備股亦有反彈，舜宇光學科技（０２３８２）升２﹒９６％，報１３９﹒１元；
丘鈦科技（０１４７８）升１﹒３２％，報１０﹒７６元。
　　恆生指數開報２５２３５，升１７７點或升０﹒７１％，主板成交５６﹒６９億元。國企指
數報１０３０６，升６３點或升０﹒６２％。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技　　（０２０１８）　　６０﹒００元　　　升１３﹒２１％
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１３９﹒１０元　　　　升２﹒９６％
　　高偉電子　　（０１４１５）　　　３﹒２１元　　　無升跌
　　丘鈦科技　　（０１４７８）　　１０﹒７６元　　　　升１﹒３２％
　　富智康集團　（０２０３８）　　　０﹒８８元　　　　升１﹒１５％
　　通達集團　　（００６９８）　　　０﹒４５元　　　無升跌
　　比亞迪電子　（００２８５）　　２３﹒３０元　　　　升２﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情22/07/2020
【立會選戰】民建聯周浩鼎報名轉戰新界西　譚耀宗及李慧琼等撐場
FOCUS22/07/2020
【FOCUS】突關「中國駐美第一館」　侵侵連任劇本高潮將至
財經熱話22/07/2020
中美局勢緊張　騰訊、港交所沽壓重　港股插577點收25057
中國故事22/07/2020
《神州經脈》美突令中國關閉休斯敦總領館　滬指尾市殺跌人幣插水
財經熱話22/07/2020
【立會選戰】張華峰報名參選爭取連任金融服務界議員　冀助券商參與「理財通」
FOCUS22/07/2020
【FOCUS】撒幣1.8萬億歐元　歐盟謀政經「大重建」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金