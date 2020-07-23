《異動股》瑞聲（２０１８）開彈逾１３％，獲中金上調至跑贏大市

《經濟通通訊社２３日專訊》瑞聲科技（０２０１８）開升１３﹒２１％，報６０元；成交

約２７３萬股，涉資１﹒６４億元。

中金唱好集團第二季有強勁復甦，預計淨利潤環比成長６３３％，得益於疫情後全球復甦及

蘋果ｉＰｈｏｎｅ１２ ５Ｇ手機訂單強勁成長、光學業務改善。上調其評級至跑贏大市，目標

價７０元，比現價有近１７％上漲空間。

瑞信亦將瑞聲目標價由４７﹒３元升至６６﹒４元，評級由中性升至跑贏大市。

另外，集團子公司瑞聲通訊科技（常州）引入戰略投資者，後者同意向瑞聲通訊科技（常州

）增資共１１﹒５億元人民幣，以換取瑞聲通訊科技（常州）增資擴股後約９﹒５８％股權。

其他手機設備股亦有反彈，舜宇光學科技（０２３８２）升２﹒９６％，報１３９﹒１元；

丘鈦科技（０１４７８）升１﹒３２％，報１０﹒７６元。

恆生指數開報２５２３５，升１７７點或升０﹒７１％，主板成交５６﹒６９億元。國企指

數報１０３０６，升６３點或升０﹒６２％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技 （０２０１８） ６０﹒００元 升１３﹒２１％

舜宇光學科技（０２３８２） １３９﹒１０元 升２﹒９６％

高偉電子 （０１４１５） ３﹒２１元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） １０﹒７６元 升１﹒３２％

富智康集團 （０２０３８） ０﹒８８元 升１﹒１５％

通達集團 （００６９８） ０﹒４５元 無升跌

比亞迪電子 （００２８５） ２３﹒３０元 升２﹒１９％

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（ｎｓ）

