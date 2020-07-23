《異動股》思摩爾國際抽升近９％，周五收市後納入恒生綜合指數

《經濟通通訊社２３日專訊》思摩爾國際（０６９６９）現價升８﹒５５％，報３３﹒６５
元，盤中高見３３﹒７元；成交約８０８萬股，涉資２﹒６８億元，主動買盤７３％。
恆指公司表示，由於思摩爾國際（０６９６９）符合恆生綜合指數的快速納入指數規則要求
，相關指數的成分股將於７月２４日（星期五）收市後獲納入恆生綜合指數、恆生消費品製造及
服務業指數及恆生港股通新經濟指數，並於７月２７日（星期一）起生效。
現時，恆生指數報２５３１１點，升２５３點或升１﹒０１％，主板成交２９９﹒４０億元
。國企指數報１０３４７點，升１０４點或升１﹒０２％。
上證綜合指數報３３３４點，升１點或升０﹒０４％，成交１２０６﹒６７億元人民幣。
深證成份指數報１３６９２點，升３５點或升０﹒２６％，成交１５３１﹒９９億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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思摩爾國際（０６９６９） ３３﹒６５元 升８﹒５５％
華寶國際 （００３３６） ９﹒８８元 升６﹒８１％
中國波頓 （０３３１８） １﹒８５元 無升跌
中煙香港 （０６０５５） １７﹒１４元 升１﹒０６％
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（ｆｚ）
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