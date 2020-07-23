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即市新聞

23/07/2020 09:57

《異動股》思摩爾國際抽升近９％，周五收市後納入恒生綜合指數

　　《經濟通通訊社２３日專訊》思摩爾國際（０６９６９）現價升８﹒５５％，報３３﹒６５
元，盤中高見３３﹒７元；成交約８０８萬股，涉資２﹒６８億元，主動買盤７３％。
　　恆指公司表示，由於思摩爾國際（０６９６９）符合恆生綜合指數的快速納入指數規則要求
，相關指數的成分股將於７月２４日（星期五）收市後獲納入恆生綜合指數、恆生消費品製造及
服務業指數及恆生港股通新經濟指數，並於７月２７日（星期一）起生效。
　　現時，恆生指數報２５３１１點，升２５３點或升１﹒０１％，主板成交２９９﹒４０億元
。國企指數報１０３４７點，升１０４點或升１﹒０２％。
　　上證綜合指數報３３３４點，升１點或升０﹒０４％，成交１２０６﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１３６９２點，升３５點或升０﹒２６％，成交１５３１﹒９９億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　思摩爾國際（０６９６９）　　３３﹒６５元　　　升８﹒５５％
　　華寶國際　（００３３６）　　　９﹒８８元　　　升６﹒８１％
　　中國波頓　（０３３１８）　　　１﹒８５元　　　無升跌
　　中煙香港　（０６０５５）　　１７﹒１４元　　　升１﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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