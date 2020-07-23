【新冠肺炎】衛健委：進口畜禽肉類食品核酸檢測合格方可生產

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》為從源頭加強新冠肺炎疫情防控，國家衛

健委日前發文要求，除了索要進貨查驗記錄外，進口畜禽肉類食品應當具備核酸檢測合格證明方

可入場生產，做好畜禽肉類食品轉運存放區域運輸工具，貨物外包裝及其他相關用品用具的清潔

和消毒。衞健委並發布《關於印發肉類加工企業新冠肺炎疫情防控指南的通知》。



＊開展環境樣品的定期核酸監測＊



《指南》從五個方面對進一步加強肉類加工企業新冠肺炎疫情防控工作提出具體措施。一是

在組織保障和制度方面，要加強組織領導，落實主體責任，做好疫情防控物資的保障工作。二是

在人員管控方面，要建立上崗員工健康卡制度，加強職工日常健康監測和外來人員登記管理工作

，同時做好防控知識宣傳，加強自我防護意識。三是在重點環節和重點場所管控方面，要做好禽

畜肉類的源頭管控，加強通風換氣，落實飼養車間、屠宰車間、分割肉車間、包裝車間、冷庫、

化驗室等重點場所的各項防護措施要求，同時做好會議室、餐廳、宿舍等公共區域防控工作。要

開展環境樣品的定期核酸監測。四是在個體防護方面，要針對檢驗檢疫人員、待宰區工作人員、

屠宰工作人員、分割加工人員、副產品處理人員、低溫環境工作人員及外圍工作人員的崗位工種

需求配備發放個體防護用品。五是在異常情況處置與報告方面，對出現核酸檢測陽性樣品和異常

狀況員工應及時採取應急處置措施。

通知稱，近期，德國、英國等歐美國家肉類加工企業相繼出現了新冠肺炎聚集性疫情，屠宰

、分割、存儲、包裝等工作場所多為人員密集的低溫封閉環境，存在較大的病毒傳播風險。

