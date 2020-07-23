《午市前瞻》從離岸人幣走勢啟示，港股料暫於兩萬五見初步支持

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股三大指數皆漲，且Ａ股指數早段亦有升勢，牽動港股

今早高開１７７點報２５２３５點，隨後升至半日高位２５３４６點後回吐，受美方單方面要求

中方限時內關閉駐休斯敦總領館，市場憂慮中美矛盾升溫，港股一度倒跌穿２５０００，低報２

４９９２點。恆指最終半日收報２５１５１點，升９３點或升０﹒３７％，主板成交８２９﹒３

１億元。國企指數報１０２７０，升２７點或升０﹒２７％。

Ａ股方面則收跌，上證綜合指數報３２９３點，跌３９點或跌１﹒１９％，成交３５６７﹒

７７億元人民幣。深證成分指數報１３４７７點，跌１７９點或跌１﹒３１％，成交４５６８﹒

０４億元人民幣。

重磅藍籌方面，騰訊（００７００）與港交所（００３８８）領升，前者升２﹒０４％，報

５５０元；後者漲２﹒７７％，報３７１﹒２元。其他重磅股方面則個別發展，友邦（０１２９

９）彈１﹒０４％，報７２﹒７元；匯控（００００５）軟０﹒２７％，報３６﹒５元；中移動

（００９４１）跌０﹒９４％，報５２﹒８５元。



＊資金湧入金市，山東黃金揚升逾３％＊



市場料刺激經濟力度將進一步加強，加上中美關係惡化，帶動資金流入貴金屬避險，金礦股

普遍上揚。山東黃金（０１７８７）升３﹒３％，報２１﹒９元；紫金礦業（０２８９９）軟０

﹒２１％，報４﹒８１元；中國黃金國際（０２０９９）彈２﹒９２％，報７﹒４元；靈寶黃金

（０３３３０）飆１０﹒２９％，報１﹒５元；壇金礦業（００６２１）升３﹒２３％，報０﹒

０３２元；灣區黃金（０１１９４）升７﹒４１％，報０﹒０２９元。

美國原油庫存意外增加，加上中美緊張關係進一步升級，油價周三（２２日）微跌，油股今

早表元先升後倒跌，中石油（００８５７）軟０﹒３６％，報２﹒７７元；中海油（００８８３

）跌１﹒１４％，報８﹒６５元；中石化（００３８６）走低１﹒１５％，報３﹒４３元。其他

油股及相關股亦偏軟，聯合能源（００４６７）跌１﹒４％，報１﹒４１元；中海油服（０２８

８３）軟１﹒２４％，報６﹒３７元；中集安瑞科（０３８９９）跌１﹒４７％，報３﹒３６元

。



＊手機「孖寶」齊獲看好齊領跑＊



手機設備股方面有「孖寶」齊彈且領跑大市。中金看好瑞聲（０２０１８）第二季有強勁復

甦，料淨利潤環比成長６３３％，得益於疫情後全球復甦及蘋果ｉＰｈｏｎｅ１２ ５Ｇ手機訂

單強勁成長、光學業務改善。因此上調其評級至「跑贏大市」，目標價７０元。而瑞信亦將上調

瑞聲目標價與評級，領跑手機設備股。而舜宇（０２３８２）亦有望打入蘋果供應鏈，股價拍住

瑞聲齊衝上。瑞聲半日飆１２﹒０８％，報５９﹒４元；舜宇揚２﹒８１％，報１３８﹒９元。

其他手機股亦升，比亞迪電子（００２８５）升３﹒０７％，報２３﹒５元；丘鈦科技（０１４

７８）彈高２﹒２６％，報１０﹒８６元；高偉電子（０１４１５）跌１﹒２５％，報３﹒１７

元。

金沙（０１９２８）公布，截至２０２０年６月３０日止第二季轉盈為虧為５﹒４９億美元

。經調整物業ＬＢＩＴＤＡ（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）亦盈轉虧３﹒１２億元。雖然大行

富瑞看好行業復甦進程，且該行仍認為澳門仍是內地遊客的首選旅遊地，但仍阻止不了賭股齊跌

。金沙軟０﹒６６％，報３０﹒２５元；銀河娛樂（０００２７）跌０﹒５８％，報５１﹒３元

；新濠國際（００２００）走低１﹒５１％，報１４﹒３４元；澳博（００８８０）跌０﹒９３

％，報８﹒４８元；永利澳門（０１１２８）跌０﹒５９％，報１３﹒４２元；美高梅（０２２

８２）跌０﹒７４％，報９﹒３８元。



＊本港疫情反覆，九置跌逾５％＊



食物及衛生局長陳肇始指本港疫情嚴峻，會一直監察疫情發展，不排除會採取更嚴厲的防疫

措施。使本地地產股普遍下挫。當中九置（０１９９７）軟５﹒２％，報２９﹒１５元跌幅度最

大，並為藍籌最大跌幅股。而希慎興業（０００１４）挫１﹒１７％，報２１﹒２元；太古公司

Ａ（０００１９）跌１﹒５２％，報３８﹒７５元；恆地（０００１２）軟０﹒６９％，報２８

﹒８元；新地（０００１６）跌１﹒２３％，報９２﹒７元；新世界（０００１７）跌０﹒４％

，報３７元；長實（０１１１３）升０﹒４６％，報４３﹒３５元；領展（００８２３）走低０

﹒５％，報５９﹒２５元；太古地產（０１９７２）跌１﹒７８％，報１７﹒６２元。

物管股表現硬淨，多隻跑贏大市。而上日發盈喜後獲大行連聲唱好的雅生活（０３３１９）

表現理想升３﹒７８％，報４６﹒７元，而中奧到家（０１５３８）則飆１０﹒８１％，報１﹒

６４元；佳兆業美好（０２１６８）跳高４﹒９７％，報３４﹒８５元；建業新生活（０９９８

３）升４﹒５％，報１０﹒４４元；綠城服務（０２８６９）升３﹒０２％，報１０﹒９元。



＊黃偉豪：看好舜宇基本面，十天線附近吸納＊



上日（２２日）臨近尾市傳出中美關係再升溫的消息，港股一下子回吐「港版納指」帶起的

全部升幅，本日港股仍在２５０００點附近爭持。中民證券研究部董事黃偉豪對《經濟通通訊社

》表示，港股在中美因素的影響下走勢仍是反覆為主。他指出，中美之間的博弈難以估計，不過

或能從離岸人民幣的走勢中獲得啟示，人幣走勢亦是能較直觀地反應中美關係的指標。若離岸人

民幣沒有像上日一樣急貶，相信港股能守２５０００點，最差情況在五十天線（約２４６００點

）有承接。若雙方氣氛緩和，港股或能試上２５８００點。

另外，瑞聲為光學業務引入投資者及獲中金唱好，曾急彈一成六並領跑藍籌。黃偉豪認為，

本日該股表現主要是受到消息刺激，尤其是引入投資者，市場憧憬能利好其光學業務，或促分拆

業務。他表示，智能手機行業與經濟有較大的關聯，而近期新冠疫苗試驗結果正面，更提振市場

對經濟復甦的期望，所以手機設備股近期造好。不過，他比較睇好基本面好的舜宇，指其鏡頭技

術出色，建議可於十天線（約１３６﹒１８）或廿天線（約１３４﹒５４）吸納，目標看１５１

元。（ｆｚ、ｊｃ）

