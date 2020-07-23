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23/07/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒７億人幣，買美團騰訊沽中芯復星醫藥

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中美關係雖再趨緊張，惟市場憂慮未見加深，加上新冠肺炎疫
苗的正面消息，港股昨日急挫５７７點後，今日反覆回升。恆指高開１７７點，開市後曾彈升
２８８點，見２５３４６點全日高，觸及１０天線（２５３５３）與２０天線（約２５３３７點
）匯聚，之後Ａ股走弱，拖累港股向下，最多倒跌６５點，見２４９９２點全日低。內地股市午
後走勢向上，港股復升過百點，收市競價時段嘜高。恆指收報２５２６３點，升２０５點或
０﹒８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５０﹒７億元人民幣，增加１８﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是美團點評（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）；淨賣
出最多的依次是中芯國際（００９８１）、復星醫藥（０２１９６）。
　　主板成交１４０５﹒７２億元減少９﹒７％。其中港股通成交２９５﹒３億元，佔總成交
２１％。

＊美團曾重上２００元，北水大手掃貨＊

　　一眾ＡＴＭＸ股向上，美團點評升３﹒５４％報１９９元，北水淨買入７億元。
　　騰訊控股升３﹒３４％報５５７元，北水淨買入６﹒３億元。
　　小米集團升１﹒９２％報１５﹒９４元，北水淨買入４﹒３億元。
　　芯片股反彈，中芯國際升２﹒５９％報２７﹒７元，北水淨賣出４﹒９億元。
　　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒９６
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　６﹒２９
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　４﹒３４
　　威高股份　　　　（０１０６６）　　　　　　４﹒０８
　　敏華控股　　　　（０１９９９）　　　　　　２﹒９３

　　淨沽出最多港股：
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－４﹒８８
　　復星醫藥　　　　（０２１９６）　　　　　－１﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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