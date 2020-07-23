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即市新聞

23/07/2020 16:38

《美元走勢－羅明立》美匯後市很大機會要下試９３﹒８０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒１９　　　１０７﹒１１　　　１０７﹒１３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１５９３　　　１﹒１５６４　　　１﹒１５８６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７５２　　　１﹒２７２３　　　１﹒２７４４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２９９　　　０﹒９２８１　　　０﹒９２８５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１９　　　７﹒７５０６　　　７﹒７５１４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國６月二手樓銷售按月升２０﹒７％，折合成年率為４７２萬間，創有紀錄
以來最大升幅，反映房屋需求仍然旺盛。不過由於二手樓銷售過去３個月急跌，上月銷售數字仍
按年跌一成。美匯指數繼續反覆下跌，後市很大機會要下試９３﹒８０，但仍然留意短線反彈。
美國財長努欽將新的援救美國經濟方案與民主黨討論，不過兩黨就救助金額規模存在分歧，市場
觀望國會能否於８月７日休會前通過方案。中美關係受到美國突然要求休斯敦總領使館人員於三
天內撤離而更趨緊張，中方很大可能採取相應行動作報復，中美全面冷戰的可能在增加。
　　加拿大月ＣＰＩ按月上升０﹒８％，高於預期的０﹒４％，亦大幅優於５月份的０﹒３％；
同期，核心ＣＰＩ按月１上升０﹒４％，亦扭轉５月份下跌０﹒１％的通縮情況。加拿大５月零
售銷售按月上升１８﹒７％，雖然略低於市場預期的２０％，但較４月份下降２５％大幅改善。
資料顯示，加拿大經濟逐漸從新冠肺炎的打擊中恢復。美元兌加元反彈至１﹒３４８０無以為繼
，應逐步下試１﹒３３００。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２７００　　　１﹒２８００　　　１﹒２６５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３４５０　　　１﹒３３５０　　　１﹒３５００
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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