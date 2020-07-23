《美元走勢－羅明立》美匯後市很大機會要下試９３﹒８０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０７﹒１９ １０７﹒１１ １０７﹒１３

歐元╱美元 １﹒１５９３ １﹒１５６４ １﹒１５８６

英鎊╱美元 １﹒２７５２ １﹒２７２３ １﹒２７４４

美元╱瑞郎 ０﹒９２９９ ０﹒９２８１ ０﹒９２８５

美元╱港元 ７﹒７５１９ ７﹒７５０６ ７﹒７５１４

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《美元走勢》美國６月二手樓銷售按月升２０﹒７％，折合成年率為４７２萬間，創有紀錄

以來最大升幅，反映房屋需求仍然旺盛。不過由於二手樓銷售過去３個月急跌，上月銷售數字仍

按年跌一成。美匯指數繼續反覆下跌，後市很大機會要下試９３﹒８０，但仍然留意短線反彈。

美國財長努欽將新的援救美國經濟方案與民主黨討論，不過兩黨就救助金額規模存在分歧，市場

觀望國會能否於８月７日休會前通過方案。中美關係受到美國突然要求休斯敦總領使館人員於三

天內撤離而更趨緊張，中方很大可能採取相應行動作報復，中美全面冷戰的可能在增加。

加拿大月ＣＰＩ按月上升０﹒８％，高於預期的０﹒４％，亦大幅優於５月份的０﹒３％；

同期，核心ＣＰＩ按月１上升０﹒４％，亦扭轉５月份下跌０﹒１％的通縮情況。加拿大５月零

售銷售按月上升１８﹒７％，雖然略低於市場預期的２０％，但較４月份下降２５％大幅改善。

資料顯示，加拿大經濟逐漸從新冠肺炎的打擊中恢復。美元兌加元反彈至１﹒３４８０無以為繼

，應逐步下試１﹒３３００。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２７００ １﹒２８００ １﹒２６５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３４５０ １﹒３３５０ １﹒３５００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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