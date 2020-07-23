【新冠肺炎】港疫情嚴重傳內地醫護待命，上海衛健委：未聽聞

日前有消息流傳，特首林鄭月娥因應本港新冠肺炎疫情嚴重，已經向中央求助，如果未來本

地醫療系統不堪重負，希望可以協調內地醫務緊急支援。

不過，內地媒體《財新網》就引述上海衛健委宣傳處人員表示，未曾聽過有關消息。該內媒

又引述一名上海醫院的醫生指，以香港疫情現況，還不至於要內地醫護人員增援。

特首辦回覆傳媒查詢時也稱，不評論有關揣測。《香港經濟日報》

