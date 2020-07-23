【國安立法】港府回應歐盟委員會報告，冀國際客觀持平看待香港

《經濟通通訊社２３日專訊》歐盟委員會及歐盟外交及安全政策高級別代表發表《２０１９

香港年度報告》，指特區政府去年修訂《逃犯條例》，引發社會不穩，事件對社會及經濟帶來明

顯傷害。

報告形容，香港的自治、穩定及自由在去年面對嚴重挑戰，關注「一國兩制」原則過去一年

被不斷侵蝕，又指今年中央在港實施港區國安法，加倍有關憂慮，建議就暴力事件、武力使用及

引發示威的根本原因進行全面調查。



＊冀國際客觀持平看待香港，重申本港事務屬中國內部事務＊



特區政府發聲明回應指，不認同報告內就香港實施「一國兩制」的評論，有關對香港高度自

治、巿民享有的合法權益和自由被削弱的關注，完全毫無根據，希望國際社會客觀持平看待香港

發展，重申香港事務屬中國內部事務，任何國家都無權干預。

發言人又指，回顧過去一年發生的事件，香港飽受暴力困擾，報告似乎聚焦於在港企業面對

的政治壓力和干預有所增加，但忽略不少企業因支持中國政府的見解，被暴徒針對性地破壞；報

告提及去年區議會選舉「和平」地進行，實情是選舉日前，包括有候選人在內的人士受到襲擊及

財物受毀壞，接獲的投訴亦是歷年最多。



＊本港聯匯制度堅穩，去年逾２３００家歐企駐港＊



港府續指，香港金融市場和聯繫匯率制度自去年下半年運作如常暢順，有資金穩定流入香港

，銀行存款在過去數月不斷增加。股市保持暢旺有序，市場對一連串公開招股集資活動反應踴躍

。現時，聯匯制度有高達４４００多億美元的外匯儲備作為後盾，相當於香港貨幣基礎兩倍多。

此外，本港銀行現時的資本充足比率和流動覆蓋比率分別達２０％及１６０％，遠超國際水準。

這些足證香港有足夠能力、資源及決心捍衛實施３６年來一直行之有效的聯匯制度。

港府稱，最新一輪為應對新冠肺炎疫情而推出的紓困措施，總額達到２９００億港元，相當

於香港ＧＤＰ１０％，會繼續善用儲備，刺激經濟並減輕企業和市民的經濟負擔。

港府指，２０１９年有超過２３００間母公司位於歐盟的企業駐港，較２０１７年上升７﹒

５％，同時有超過２９０００名歐盟公民以香港為家，兩間在港營運的國際學校開辦不同的歐洲

課程，呼籲歐盟成員國務實理性，以雙方互惠關係為重。（ｂｉ）

