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23/07/2020 12:12

【新冠肺炎】鯉魚門度假村明日將用作社區隔離設施

　　《經濟通通訊社２３日專訊》鯉魚門公園度假村明日（２４日）起將會啟用作社區隔離設施
，接收康復中的確診新型肺炎患者，天水圍醫院副行政總監李立業表示，設施會接收５０歲以下
，有獨立自理能力，已退燒，沒有肚瀉等症狀，毋需供氧及不必服用抗病毒藥的病人。
　　他指出，度假村有多間獨立屋，包括獨立浴室及洗手間，相對遠離民居及鄰近東區醫院，適
合作隔離設施，病人需每日化驗深喉唾液樣本，如連續兩個樣本呈陰性就可以出院。（ｂｎ）

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