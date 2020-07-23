【新冠肺炎】鯉魚門度假村明日將用作社區隔離設施

《經濟通通訊社２３日專訊》鯉魚門公園度假村明日（２４日）起將會啟用作社區隔離設施
，接收康復中的確診新型肺炎患者，天水圍醫院副行政總監李立業表示，設施會接收５０歲以下
，有獨立自理能力，已退燒，沒有肚瀉等症狀，毋需供氧及不必服用抗病毒藥的病人。
他指出，度假村有多間獨立屋，包括獨立浴室及洗手間，相對遠離民居及鄰近東區醫院，適
合作隔離設施，病人需每日化驗深喉唾液樣本，如連續兩個樣本呈陰性就可以出院。（ｂｎ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|開市Good Morning23/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：製藥龍頭股盈利較穩定
|中國故事23/07/2020
《京城近觀》蘋果三里屯店 滿滿京味兒
|香港政情22/07/2020
【立會選戰】民建聯周浩鼎報名轉戰新界西 譚耀宗及李慧琼等撐場
|FOCUS22/07/2020
【FOCUS】突關「中國駐美第一館」 侵侵連任劇本高潮將至
|財經熱話22/07/2020
中美局勢緊張 騰訊、港交所沽壓重 港股插577點收25057
|中國故事22/07/2020
《神州經脈》美突令中國關閉休斯敦總領館 滬指尾市殺跌人幣插水
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰