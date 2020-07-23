【新冠肺炎】深圳珠海收緊跨境貨車司機入境，須持陰性檢測證明

《經濟通通訊社２３日專訊》深圳及珠海市先後宣布，今日起收緊跨境貨車司機的入境要求

，他們入境時須持有７２小時內發出的病毒陰性檢測證明。

深圳及珠海市疫情防控指揮部表示，因應香港近期疫情變化，為保障經深港口岸及港珠澳大

橋珠海口岸入境人員的安全健康和通關秩序，跨境貨車司機入境時，必須持有粵港兩地政府共同

認可的檢測機構，所發出的檢測證明，若非特殊必要，應該當日往返。（ｂｉ）

