【新冠肺炎】世衛預料明年初推出新冠病毒疫苗

《經濟通通訊社２３日專訊》世衛衛生緊急項目執行總監瑞安（Ｍｉｋｅ Ｒｙａｎ）表示
，現時新冠疫苗研發取得良好進展，部分疫苗已進入最後階段大規模臨床測試，預計最快於明年
初推出首批疫苗。
瑞安表示，世衛正在努力確保疫苗能公平分發，並會協助增加疫苗的產量，以確保疫苗不是
富裕人士的專利。（ｂｉ）
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