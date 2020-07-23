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23/07/2020 14:33

【立會選戰】霍啟剛宣佈參選立法會功能組別體演文出界

　　《經濟通通訊社２３日專訊》今屆立法會選舉各個功能組別已陸續接獲提名，全國政協委員
、港協暨奧委會副會長霍啟剛於社交媒體宣布，參選體育、演藝、文化及出版界，並在今天報名
。他表示，希望可以利用立法會平台，善用多年累積的經驗、人脈、資源，為業界服務。
　　現任立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，不會競逐連任。
　　另外，曾在連鎖童裝店內放置「民主女神像」的周小龍，昨日亦遞交參選表格，與霍啟剛對
疊。（ｂｎ）（ｚｚ）

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