【企業盈警】齊魯高速料中期利潤按年減少最多４５％

《經濟通通訊社２３日專訊》齊魯高速（０１５７６）公布，預期集團截至今年６月３０日

止六個月錄得的利潤及總綜合收益較去年同期減少約３５％至４５％。

主要是由於期內來自集團高速公路業務的收入（即源自車輛通過濟菏高速公路的通行費收入

）按年減少約３０％至３５％。（ｂｎ）

