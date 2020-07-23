【企業盈警】香港小輪料中期純利按年大幅減少

《經濟通通訊社２３日專訊》香港小輪（０００５０）公布，截至今年６月３０日止六個月

，預期集團於該期間之收入及股東應佔溢利較去年同期大幅減少，主要原因是２０１９冠狀病毒

病疫情爆發，導致市況惡化及令集團業務受阻，及預期集團擁有之投資物業之估值下降所致。

集團料中期業績將於８月刊發。（ｂｎ）

