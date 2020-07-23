【夜期時段】即月期指最新報２５２０５點，跌２５點，低水５８點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５２０５點，跌２５點，低水

５８點，最新報２５２０５點，跌２５點，低水５８點，合約成交５１５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０３０４點，跌８點，低水２１點，最新報１０２９２點

，跌２０點，低水３３點，合約成交１８７張。

