《匯思－余偉文》金管局：港區國安法實施，沒有改變一貫監管政策

《匯思》過去數星期，從日常接觸中，我們聽取了銀行業和其他金融機構就《港區國安法》

的一些意見和關注點，並向政府反映。財政司司長已在上星期就此致函香港金管局和其他金融監

管機構，重申特區政府致力維護金融體系健全的決心，並強調《港區國安法》的實施不會對金融

市場的正常運作產生任何影響。金管局隨即將信件發予本地和海外的金融機構。據了解，業界普

遍歡迎司長清楚表達政府的立場和看法，有助消除他們的一些疑慮。



＊《港區國安法》實施沒有改變一貫監管政策＊



金管局作為金融監管機構，按法律的規定和授權履行職能，監管香港的銀行、儲值支付工具

（俗稱「電子錢包」）營運商和指定的零售支付系統。今天我去信這些機構，從監管者角度說明

，《港區國安法》的實施並沒有改變我們一貫符合國際準則的監管政策和指引，也不影響我們的

監管方式。金管局將繼續根據此前已經實施的各種規則和規定，按一貫的方式進行監管工作。簡

而言之，金融機構可以一切如常地運作。

只要符合現行監管制度，我們看不到《港區國安法》的實施會對金融機構的日常業務產生任

何影響。舉例來說：對於國際金融機構而言，它們在香港的分支機構合法地與國際總部或其他海

外辦事處分享在香港收集的市場資訊或商業資料的一貫做法，不受影響；同時發表對香港經濟或

市場前景持悲觀看法的研究報告，亦不受影響；以及在現貨或衍生工具市場進行相關監管規則容

許的任何金融資產或貨幣的買賣、對沖或沽空活動，亦不受影響。



＊金融機構對未來機遇甚為清晰，這機遇將建基於對金融制度有信心＊



評估營運風險是金融業的重要基因和本能。近年來國際政治社會形勢日趨複雜，守法合規地

營運成了金融機構的主要關注點，且這類評估必然會假設最極端的情況，並聚焦是否有不清晰之

處。因此，每當有重要的新法例推出，金融業界往往需時全面和深入地評估新法例對日常營運會

否有影響，並在初期會有較多疑問和關注，而《港區國安法》也不例外。這點我們很理解，也願

意與業界保持密切的溝通，盡力回應和跟進他們的關注。

管控風險之餘，金融機構的致勝之道在於能夠在各種喧鬧的雜音中識辨商機。而在我們接觸

的各類金融機構，不管是銀行、資產管理公司、還是財富管理公司，都對未來的機遇掌握甚為清

晰，而這機遇就是建基於對香港金融制度有信心，對香港金融前景有希望。



＊資金外流情況沒有出現，互聯互通計劃受國際投資者歡迎＊



一套能平衡風險管理和發展需要的監管架構，加上金融業的創新精神，一直以來都是香港作

為國際金融中心的重要成功要素。過去一年多，香港承受中美摩擦、社會不寧、新冠疫情三重衝

擊和嚴峻的考驗，但金融體系仍能保持穩健，市場也保持暢順運作，足見制度的成熟和市場的信

心。

部分人曾經擔心的資金外流情況並沒有出現。相反，港元匯率在過去一段時間一直偏強，自

四月以來資金淨流入近１４０億美元，連番觸發聯匯強方兌換保證。與此同時，香港作為世界與

內地聯繫的主要窗口角色更為顯著，香港與內地間的金融活動在近幾個月來比過往更為蓬勃。現

時外資持有的Ａ股，接近七成是透過滬港通和深港通購入，七月的北向交易量單日曾達到２４０

億美元；外資對中國內地債券的交易量有一半以上經債券通進行，上半年的交易量比去年同期增

長１９０％，可見這些互聯互通計劃愈來愈受國際投資者歡迎。



＊隨著更多中概股回歸及理財通推出，港金融業將迎來更多機遇＊



最近有金融界人士與我們分享了一些香港股市近日的交投數字，頗令人鼓舞，單以７月６日

至１０日一周計算，日均成交約２２００億港元，這個交投量比日本高４０％，是澳洲的５﹒５

倍，南韓的２﹒７倍。當然，交投量受各種因素影響，我們不能單憑一周數字作準，但從中也可

一見香港金融市場的吸引力。可以預期的是，隨著更多海外上市中資企業的回歸潮，及理財通等

更多新措施陸續推出，香港的金融業將迎來更多的發展機遇、更大的增長空間，而一個安全、穩

定的社會環境將是投資者們期盼和樂見的。





香港金融管理局

總裁

余偉文



２０２０年７月２３日

