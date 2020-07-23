【新冠肺炎】中銀香港：土瓜灣分行今日起暫停營業

《經濟通通訊社２３日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，由今日起，土瓜灣分行暫停營
業，直至另行通知。
同時，毓華街分行、彩雲邨分行、彩虹分行、鑽石山分行、馬頭角道分行、西九龍中心分行
、李鄭屋邨分行、將軍澳君傲灣分行、沙角邨分行、瀝源銀行服務中心及機場分行共１１間分行
將繼續暫停營業。有關分行的自助銀行中心服務維持正常。（ｓｋ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|開市Good Morning23/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：製藥龍頭股盈利較穩定
|中國故事23/07/2020
《京城近觀》蘋果三里屯店 滿滿京味兒
|香港政情22/07/2020
【立會選戰】民建聯周浩鼎報名轉戰新界西 譚耀宗及李慧琼等撐場
|FOCUS22/07/2020
【FOCUS】突關「中國駐美第一館」 侵侵連任劇本高潮將至
|財經熱話22/07/2020
中美局勢緊張 騰訊、港交所沽壓重 港股插577點收25057
|中國故事22/07/2020
《神州經脈》美突令中國關閉休斯敦總領館 滬指尾市殺跌人幣插水
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰