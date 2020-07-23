【新冠肺炎】中銀香港：土瓜灣分行今日起暫停營業

《經濟通通訊社２３日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，由今日起，土瓜灣分行暫停營

業，直至另行通知。

同時，毓華街分行、彩雲邨分行、彩虹分行、鑽石山分行、馬頭角道分行、西九龍中心分行

、李鄭屋邨分行、將軍澳君傲灣分行、沙角邨分行、瀝源銀行服務中心及機場分行共１１間分行

將繼續暫停營業。有關分行的自助銀行中心服務維持正常。（ｓｋ）

