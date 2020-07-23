《真知灼見－溫灼培》探討美元下一步走勢

《真知灼見》不論是投資外匯或港股，相信大家也相當關注美元下一步的走向。箇中道理簡

單，港元是與美元掛勾，假如美元跌，即不少在本港上市企業，其在海外盈利貢獻將會因港元弱

而有所上升。有關因素會反映於股價上。自今年５月底，美匯指數便輾轉下跌，本周更跌破了

９５指數點心理關位。現在大家最想問是美元跌夠未？往後要繼續跌還是轉勢回升？



筆者的看法是美匯料會繼續跌。不排除逐級向９４及９３指數點進發甚至更低。美國疫情失

控，特朗普政府要繼續推出援救經濟方案。並期望於本月底推出一個總額１萬億美元的方案。基

於金額龐大，料方案推出之時聯儲局也需作印鈔配合，這可對美元不利。當然會有投資者說，美

國雖快可能推出１萬億美元救經濟方案，但歐盟又何來不是剛於本周才推出一個７５００億歐元

救經濟方案。既然大家一起印鈔為何要視這為利淡美元因素？重點是當全球一起印鈔，全球投資

市場將會變熾熱，美元的避險功能將會大大降低，這可不利市場對美元需求。



另一更重要看淡美元原因，是因為筆者十分看好歐元。眾所周知本周歐盟通過了一個

７５００億歐元救經濟方案。不少投資者把焦點放在方案的金額上，是否足以為日後歐元區經濟

帶來刺激。但這卻忽略了一個更重要的要點，就是透過上述方案的通過，歐盟實際上已完成了其

最後一步的改革。今次方案中，有著３９００億歐元是作補貼疫情中經濟嚴重受損的成員國。這

做法在過去歐盟歷史中從未有。當富有的成員國願意補貼經濟較貧困成員國，這意味歐盟將更似

一個統一國家，不再是分離的個體。一個壯大後的歐盟料將大大降低其日後被瓦解的可能。當市

場對歐元概念重拾信心，不排除歐元的國際儲備貨幣地位將會有所提升，料這將有助使往後歐元

一步步走強甚至向１﹒２０美元進發。歐元是美元以外最大對手，歐元升即美元跌。



最後要提防美元地位將受挑戰。最直接最快的挑戰相信將來自歐元。而上述已分析得很清楚

。另一個挑戰者料將是人民幣。國家推電子化貨幣料事在必行。據了解，中國的電子貨幣現正在

實驗階段，明年料將推出。一旦推出，配合上國家的龐大製造業，及消費者已習慣的網上消費模

式，這可有機會使電子人民幣迅速國際化。當美元的地位一旦受到多方的蠶食，美元走弱將是在

所難免。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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