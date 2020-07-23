《積金攻略－鍾偉善》強積金擴容ＲＥＩＴｓ，與時並進

《積金攻略》本欄此前提到，積金局近年鼓勵業界積極研發切合打工仔在供款和提取階段投

資需求的退休方案，包括利用更多的被動管理產品，例如交易所買賣基金（ＥＴＦ）和指數追蹤

基金，以及增加強積金可投資於房地產投資信託基金（ＲＥＩＴｓ）的比例及市場。

積金局上月宣布，決定擴大強積金可投資於ＲＥＩＴｓ的比例及市場數目。比例方面，投資

於香港、英國、美國、及澳洲上市的ＲＥＩＴｓ的總額，以往設有不超過基金資產１０％的上限

，但現時經已取消。市場數目方面，則新增了加拿大、法國、日本、新加坡及荷蘭等５個地方，

惟這些新市場的投資總額仍設有上限，就是不得超過基金資產的１０％。

根據富時ＥＰＲＡ Ｎａｒｅｉｔ環球房託基金指數在２０２０年３月３１日的資料便覽，

以上９個市場的ＲＥＩＴｓ總市值規模達９，２７４億美元（佔該指數約９５﹒５％）。而根據

積金局資料，截至２０２０年３月底，投資於ＲＥＩＴｓ的強積金資產約３０億港元，僅佔強積

金總資產０﹒３５％。相信強積金擴容於ＲＥＩＴｓ後，有關比例將會有所提高。



＊收入相對穩定＊



ＲＥＩＴｓ是集體投資計劃的一種，透過集中投資於可帶來收入的香港及╱或海外房地產項

目，例如商場、寫字樓、酒店及服務式公寓，以爭取為投資者提供定期收入。而投資於ＲＥＩＴ

ｓ的好處，最主要是相對穩定的派息，以及與股票及債券的表現的相關性較低。根據現時香港證

監會的規定，ＲＥＩＴｓ的股息分派比率最少須為９０％。

另一個好處，是分散投資。尤其是ＲＥＩＴｓ投資的資產，絕大部分並非住宅，而是商業項

目。除了上述的商場、寫字樓等，還有倉庫、物流設施，以至護老院、醫院等，並非普羅大眾平

常可以直接投資的項目。



＊新加坡市場發展迅猛＊



而今次強積金擴容到ＲＥＩＴｓ的其中一個重點，是加入了新加坡市場。新加坡是亞洲房地

產投資信託中心之一，根據新加坡交易所今年１月的分析報告，目前在當地上市的房託，共有４

４間，總市值超過１０００億新加坡元，約佔新加坡股市總市值的１２％，平均股息收益率為６

﹒２％，３年平均年化總回報率為１３﹒４％。至於香港，則只得１２間而已，７月初時總市值

只得２，２００多億港元，佔港股總市值逾３４萬億港元的不足１％。

事實上，新加坡的ＲＥＩＴｓ市場發展勢頭強勁，２０１９年其房託ＩＰＯ融資金額達到

２１﹒６１億美元，佔去全球房託ＩＰＯ集資總額４９﹒１２億美元的４４％，佔據領導地位。

因此，今次強積金納入新加坡ＲＥＩＴｓ作可投資項目，實屬與時並進之舉。

當然，投資ＲＥＩＴｓ亦有其風險，例如相關物業市道、物業位置、租戶質素等，皆對租金

收入以至價值重估有所影響，例如在新冠疫情下，商場及寫字樓的租務都備受衝擊，惟線上購物

蔚然成風，物流倉庫卻備受追捧。《康宏環球控股產品管理部總監 鍾偉善》

