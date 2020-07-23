觀望中美關係發展，港股反覆升２０５點收２５２６３，受制廿天線

《經濟通通訊社２３日專訊》中美關係急劇升溫，惟隔晚美股照樣造好，港股上日急挫近六

百點後喘穩，今早高開１７７點報２５２３５點。盤中一度高見２５３４６點升２８８點，重上

十天線（２５３４６點）及廿天線（約２５３３３點）。隨後，市場擔憂中美關係進一步惡化，

加上Ａ股走低，港股又轉跌，全日最低見２４９９２點，跌６５點。

午後，在手機設備股瑞聲（０２０１８）領跑下，加上重磅股港交所（００３８８）及騰訊

（００７００）撐市，港股再度轉升。最終收報２５２６３點，升２０５點或升０﹒８２％，主

板成交１４０５﹒７２億元，較上日少９﹒６％。國企指數報１０３２５點，升８１點或升

０﹒８０％。

Ａ股兩市個別發展。上證綜合指數報３３２５點，跌８點或跌０﹒２４％。深證成份指數報

１３６６１點，升４點或升０﹒０３％，兩市合計成交１２４６０﹒２７億元人民幣，較上日多

４﹒０％。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒１４％，報３６﹒５５元；港交所漲４﹒０４％，

報３７５﹒８元；騰訊走高３﹒３４％，報５５７元；中移動（００９４１）跌０﹒７５％，報

５２﹒９５元；友邦（０１２９９）升１﹒２５％，報７２﹒８５元；平保（０２３１８）滑

０﹒２９％，報８４﹒７５元。



＊瑞聲引入投資者，全日領跑藍籌＊



瑞聲（０２０１８）為旗下光學業務引入小米（０１８１０）及ＯＰＰＯ等戰略投資者，加

上中金唱好集團第二季有強勁復甦，全日飆升１２﹒９２％，報５９﹒８５元，冠藍籌。其他手

機設備股跟漲，舜宇光學（０２３８２）上揚３﹒４８％，報１３９﹒８元；鴻騰精密

（０６０８８）升２﹒１６％，報４﹒２５元；丘鈦科技（０１４７８）走高３﹒３９％，報

１０﹒９８元；比亞迪電子（００２８５）急漲７﹒０２％，報２４﹒４元。

內地經濟轉發展「內循環」，內需股繼續跑出。其中，潤啤（００２９１）獲花旗唱好，升

６﹒２４％，報５２﹒７５元，創上市新高；青島啤酒（００１６８）攀升６﹒１９％，報

７０﹒３５元；蒙牛乳業（０２３１９）揚２﹒８６％，報３５﹒９５元；康師傅

（００３２２）漲３﹒９４％，報１３﹒７２元；日清食品（０１４７５）走高３％，報

７﹒２１元。

據中國汽車工業協會整理的海關總署數據，６月汽車商品進出口金額均呈增長，汽車股普漲

。吉利汽車（００１７５）上揚２﹒９４％，報１６﹒１元；華晨中國（０１１１４）升抽

３﹒２７％，報７﹒８９元；北京汽車（０１９５８）走高２﹒１１％，報３﹒８７元；長城汽

車（０２３３３）漲４﹒９７％，報７﹒６１元；廣汽（０２２３８）持平，報６﹒２５元。



＊中美關係緊張，風眼股漲跌互現＊



傳中國正在考慮關閉美國駐武漢總領事館回應美國，憂中美關係進一步惡化，相關風眼股漲

跌互現。中船防務（００３１７）隨Ａ股軍工股抽升８﹒１４％，報１２﹒２２元；中國稀土

（００７６９）盤中曾飆逾７％後，收跌５﹒７７％，報０﹒４９元；而中國中車

（０１７６６）遭美國團體要求華府制裁，挫２﹒５２％，報３﹒４８元；同系中車時代電氣

（０３８９８）亦跌３﹒５４％，報２８﹒６元。

中美關係刺激避險需求，金價飆升至九年高位，金礦股繼續走高。靈寶黃金（０３３３０）

飆升９﹒５６％，報１﹒４９元；招金礦業（０１８１８）升０﹒８％，報１０﹒１４元；山東

黃金（０１７８７）漲４﹒２５％，報２２﹒１元；中國黃金國際（０２０９９）抽升５﹒７％

，報７﹒６元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）揚０﹒９６％，報１３６７元。

本港上日本地新增病例再創新高，本地地產股捱沽。其中，傳海港城傳續約年半換減租，九

龍倉置地（０１９９７）挫３﹒４１％，報２９﹒７元，為全日表現最差藍籌；新鴻基地產

（０００１６）跌１﹒２３％，報９２﹒７元；恆基地產（０００１２）滑０﹒３４％，報

２８﹒９元；領展房產基金（００８２３）走低０﹒８４％，報５９﹒０５元；新世界發展

（０００１７）軟０﹒２７％，報３７﹒０５元。（ｆｚ）

