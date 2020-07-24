《缸邊麗評－熊麗萍》中港科創股勢互聯互通，宜選行業龍頭股

《缸邊麗評》恆生指數公司於兩個星期前突然透露正研究推出「港版納斯達克指數」，本周

初便正式公布恆生科技指數詳情，並在下周一（２７日）正式推出。另一邊廂，上證科創板指數

５０亦於昨天（２３日）正式推出；究竟，兩個指數幾乎同步推出，是巧合還是蘊含更深層次的

啟示。



＊港版納指下周一登場＊



雖然筆者認為恆生科技指數推出時間相當快速，但科技公司在今年６月底的市值已佔港股市

值的３３﹒２％，按成交計算則佔２７﹒６％，反映科技股表現對港股市場影響很大。然而，目

前科技股在恆生指數佔比甚低，即使８月份恆指檢討將加入第二上市的中概股，但比重料不大，

恆指仍未能反映本港股市場的真正身影，恆生科技指數推出正可填補這個空間。

另一邊廂，成立只一年的上海科創板亦正式推出上證科創板指數５０。其實，科創板至今已

有１４０家上市公司，當中只有中芯國際（００９８１）在中港兩地同時上市；換言之，本港及

海外投資者均未能參與內地科技企業投資，按目前中港互聯互通發展趨勢，恆生科技指數及科創

板指數成分股料亦有機會成為另一滬港通交易平台買賣對象。



＊短時間建立認受性＊



任何新組成的指數推出，亦需視乎投資者對該指數的接受程度，筆者估計在目前互聯網、大

數據、雲端及金融科技的發展趨勢下，恆生科技指數料可在較短的時間建立其認受性，並可望成

為恆指公司旗下第三隻旗艦指數（其他兩隻為恆生指數及恆生中國企業指數）。由於市場上亦有

不少投資者希望投資在不同主題的科技股身上，但礙於對公司業務的認識未能完全掌握；因此，

對科技股相關的ＥＴＦ有一定的需求，而這亦加快該指數的認受性，令科技股買賣將更加活躍。



＊科技股難免波動，中美關係緊張＊



另一方面，在美國上市的中概股陸續回港作第二上市，而內地大型科技企業（螞蟻金服已公

布計劃在港Ａ＋Ｈ上市），在中港兩地上市成為趨勢，中港兩地在科技板塊的互動性更強，亦可

吸引更多資金流入。但美國總統選舉前，中美關係依然緊張，特朗普選情告急更令內地科技企業

成為針對對象，科技股表現難免較波動，大家宜選擇各科技行業龍頭股份為主。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者持有中芯國際



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