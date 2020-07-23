《鍾之日記》戰火燃至領館，魚缸獲撐放晴

《鍾之日記》７月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中美關係一瀉千里，美國突要求中國駐休斯敦總領事館在７２小時內關閉，被視為中美破裂

的又一里程碑，總統特朗普更揚言有關閉更多使領館是可能的，惟隔晚美股照樣造好，港股上日

急挫近六百點後喘穩，今早高開１７７點報２５２３５點。盤中一度高見２５３４６點升２８８

點。隨後，市場擔憂中美關係進一步惡化，港股轉跌，全日最低見２４９９２點，惟去到午後，

在手機設備股瑞聲（０２０１８）領跑下，加上重磅股港交所（００３８８）及騰訊

（００７００）撐市，港股再度轉升。最終收報２５２６３點，升２０５點或升０﹒８２％，主

板成交１４０５﹒７２億元，較上日少９﹒６％。

美國日前突然要求中國駐休斯敦總領事館關閉，而整個事件最耐人尋味的一點，在於中美雙

方均沒有主動向外界公布，直至有人發現中方人員在館內焚燒文件，兩國官方才公布閉館消息。

美國助理國務卿史迪威透露，中國休斯敦領事館是中國發展留學生間諜、獲取經濟和軍事情報的

「司令部」。中方稱勢將制裁，胡錫進暗示中方可對美駐港澳總領館下手，才能痛擊美國。

史迪威指，中國駐休斯敦總領事和該領館兩名工作人員曾使用虛假身份護送中國旅客到機場

，中國外交部回應稱，美方是在編造理由，對中方的指責不符合事實；另外美國司法部在一宗法

院案件中，指控中國駐三藩市領事館窩藏疑犯，對象是一名具中國軍方背景的科學家，其涉嫌簽

證詐欺。



＊Ａ場急插再回穩，火星探測成穩市力量＊



中美分道揚鑣已成事實，滬深股市低開，盤中權重板塊急跌引發Ａ股跌幅加劇，滬綜指一度

瀉２﹒２６％，惟午收前跌幅快速收窄，午後隨著航天股拉升以及券商股倒升，滬指全日跌幅縮

至０﹒２４％，四連升止步，收報３３２５﹒１１點，三千三失而復得，科創５０指數首日公布

，全日收跌０﹒２１％。

市況變幻帶動交投，兩市全日成交１２４６１億元人民幣，連續第１６個交易日成交突破萬

億元關口，按日成交增長４％。

中國天問一號火星探測器，今日中午在海南島東北海岸中國文昌航天發射場，由長征五號遙

四運載火箭發射升空。衛星導航及軍工航空概念股借勢走高。



＊傳人行無意進一步放水，內銀股普捱沽＊



《路透》引述消息人士表示，人民銀行認為近期沒有必要進一步放寬貨幣政策，以避免過度

刺激造成副作用，例如債務激增及地產市場泡沫風險等。

報道指，由於全球經濟需要多久時間才能復甦仍不確定，加上中美關係緊張升級，政策高層

期望保留彈藥空間。但消息人士強調，近期應維持貨幣政策穩定，下半年貨幣政策寬鬆頻率將會

下降，但不意味著人行收緊政策。

公開市場方面，今日有５００億人民幣逆回購，另有２０００億元人民幣中期借貸便利

（ＭＬＦ）以及２９７７億元人民幣中期借貸便利（ＴＭＬＦ）到期，即共５４７７億元人民幣

資金到期。但人行出手則相對保守，僅在開展中央國庫現金管理商業銀行定期存款操作５００億

元人幣的基礎上，再進行５００元人幣逆回購。

活水投放或將減少，中資券商股今早走軟，但盤中卻發力維穩，中信建投（０６０６６）收

高４％，光大證券（０６１７８）漲３﹒１％，信証（０６０３０）亦揚２﹒５％。

中金發報告預計，第二季度中資銀行淨利潤很大機會現負增長。內銀股普遍偏軟，青島銀行

（０３８６６）挫２﹒７％，郵儲行（０１６５８）跌１﹒１％，招行（０３９６８）軟

０﹒９％。



＊內循環成主打，潤啤走上風口創上市新高＊



繼國務院副總理劉鶴後，國家主席習近平在近日一次企業座談會上開腔，稱內地經濟轉發展

「內循環」，內需股繼續跑出。其中，潤啤（００２９１）獲花旗唱好，升６﹒２％，報

５２﹒７５元，創上市新高；青島啤酒（００１６８）攀升６﹒２％，康師傅（００３２２）漲

３﹒９％，蒙牛乳業（０２３１９）揚２﹒９％。

中國今年起在外交上屢點火頭，國際貿易形勢相當複雜險峻，習近平座談會上的發言，意味

著中國經濟未來須著力發展內需，例如多地推廣四天半工作制，便是促進消費的一個手段。外電

引述一名不願具名的前中國政府官員解讀習近平發言，認為「內循環」相當於「自力更生」，另

一中國官員認為，座談會的核心就是保護市場主體，活化市場主體活力，做好自己的事，應對外

部挑戰。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

