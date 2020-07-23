《投資心得－潘鐵珊》第一視頻附屬「瘋狂體育」體彩布局趨完整

《投資心得》第一視頻（０００８２）近日發布公告指，旗下子公司瘋狂體育的新零售彩票

業務加入了好幾家具知名的連鎖便利店，包括京東便利店、深圳市的華潤萬家、大連聯華快客、

上海鄰鄰七，連同瘋狂體育已公布的廣東７１１、便利蜂、好鄰居、家家悅等１２間連鎖便利店

渠道，瘋狂體育進一步完善便利店安裝體彩終端機版圖，設立彩票兼營渠道店，提供體彩銷售及

相關服務，料市場滲透率呈可觀增長。

對比其他體彩銷售服務同業，瘋狂體育的另一優勢是其自家研發的瘋狂紅單。瘋狂紅單是一

個付費薦彩分析平台覆蓋全國接近七成的體育群體，眾多大流量平台包括懂球帝、虎撲體育、騰

訊體育、支付寶等，與瘋狂紅單均有合作，為該等平台提供體彩相關的推薦及分析報告，瘋狂紅

單的技術分析能力可見一斑。同時，瘋狂紅單坐擁２０年２８萬場賽事的盤口數據及賽後分析，

是資源豐富的彩民工具，能夠與線下的體彩新零售業務形成良好的互動，發揮協同效應。



＊瘋狂紅單擁廿年２８萬場賽事盤口數據＊



再進一步細分業務領域，除了彩票相關的業務外，瘋狂體育是中超聯賽官方遊戲合作夥伴，

擁有中超聯賽及１６家頂級足球俱樂部、球員、教練的所有ＩＰ權益，料可催生新的收入增長，

提升品牌溢價。瘋狂體育現時擁有固定且活躍度高的玩家群體，平台透過持續推出新遊戲及遊戲

版本更新，配合貼近近期賽事的動向，為玩家帶來更多新玩法，有利提升？狂体育整個體育社區

生態體系的活躍度和黏性。

綜合而論，第一視頻自２０１０年起已經開始營運體育彩票及遊戲相關的業務，可說是香港

首隻互聯網體育彩票概念股。按圖表看，第一視頻自今年四月成功建立了上升軌，當中５月１４

日曾出現低位０﹒１２６元，但其後股價反覆上揚，昨天的收市價０﹒２４３元較５月時錄得逾

良好升幅，相信市場對公司的體彩新零售業務反應正面。



＊第一視頻逐步中線部署，目標０﹒４元＊



至今，瘋狂體育的生態體系呈現完善布局，料可更準確地抓緊市場以及用戶需求的變化，完

整線上線下體育社區彩票電商生態圈，貢獻盈利潛力大，推動第一視頻將有能力迎接體育大年帶

來的好機遇。投資者可考慮逐步作中線部署，中線目標０﹒４０元，跌穿０﹒２１５止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（本欄逢周四刊出）



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