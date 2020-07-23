《財金樂道－陳樂怡》留意恒指１０天線，美股績後料啟示資金流

《財金樂道》恆生指數公司將推出被稱為「港版納指」的恆生科技指數，追蹤在港上市的科

技企業表現，３０隻成分股涵蓋網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務等行業，當中阿里

巴巴（０９９８８）、騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）、小米集團

（１８１０）及舜宇光學（０２３８２）的比重均超８％。

由於新經濟股增長動力較強，加上預期未來將有被動型基金及ＥＴＦ資金追蹤科技指數表現

。在資金流入下，料相關股份將可跑贏大市。而隨著恆生科技指數的推出，相信有助吸引更多內

地科技公司到香港上市，再配合指數產品的推出，港交所（００３８８）將直接受惠。



＊美國會釀新一輪刺激法案＊



大市方面，本港疫情再度反覆，投資者憂慮或將拖慢經濟復甦步伐，加上中美關係趨緊等，

一度影響港股表現。恆指由月初高位累計調整近２０００點後終見回穩，而技術上亦結束７日連

續陰燭的走勢。近期Ａ股整固後回穩，加上憧憬恆生科技指數的成立，對投資氣氛可起一定正面

作用。

目前投資者宜留意指數能否企穩於１０天線之上，而２５０天線為下一阻力位。然而，本地

疫情尚未受控，加上科網股的升勢能否持續，值得留意。美國大型科技股將陸續公布季績，績後

反應預期將為科網股的未來資金流向帶來啟示。

近期美股仍然偏強。即使美國新冠肺炎單日新增感染個案仍處於高位，但市場繼續憧憬疫苗

研發，支持美股上升。美國企業進入業績期，銀行股首先公布第２季業績，多家大型美資銀行均

為業務作出大幅撥備。其中，摩根大通首席財務官表示，新冠肺炎對經濟以及業績實際的影響，

將在未來數月浮現。

然而，投資者反應卻相對正面，標普５００指數銀行分類指數近期走高，此可能反映美股市

場資金仍然充裕，加上投資者從科技股換入傳統股所致。後市方面，料投資者聚焦於科網股業績

消息，及美國國會討論新一輪刺激經濟法案等。



＊歐盟復甦基金利投資氣氛＊



經過超過４天談判，歐盟領導人就抗疫復甦基金達成共識。按照計劃，歐盟將發行７５００

億歐元的聯合債券，幫助成員國減低疫情帶來的經濟影響。當中一度為歐洲疫情重災區的意大利

，有望從該計劃獲得最大利益，料可獲得約８２０億歐元的救助金和１２７０億歐元的貸款。由

於計劃有助歐盟地區加快經濟復甦，對當地的投資氣氛可起正面作用。

另一方面，英國和歐盟貿易談判暫仍沒有太大進展。然而，上次脫歐談判顯示英國首相約翰

遜，具備談判技巧。加上脫歐過渡期僅剩半年，雙方能達成協議的機會仍審慎樂觀。



＊上證綜指主要阻力三千五＊



中國監管部門宣布提高保險公司對股權投資的上限，支持Ａ股近期再度走強。事實上，此輪

Ａ股升市時間不長，累積升幅亦不多，加上國內亦需要一個Ａ股牛市作企業融資平台，以及創造

財富效應。結合先前的降溫措施，反映中國致力發展可持續的健康Ａ股牛市，應該不會重覆７月

初狂升的走勢。上證綜指主要阻力於３５００點。

中國第二季度ＧＤＰ按年增長３﹒２％，稍優於預期，上半年則按年下跌１﹒６％。由於國

內疫情受控，加上中央政策支持，國內全年ＧＤＰ增長預期可達１－２％。另一方面，上半年固

定資產投資按年下跌３﹒１％，但明顯較首５月的６﹒３％跌幅理想，反映６月單月固定投資已

經恢復增長。相反，上半年消費按年下跌１１﹒５％，而６月單月仍下跌１﹒８％，亦低於預期

，反映消費信心仍弱。數據反映中國經濟回穩，但主要依賴投資回升推動，預期財政政策短期仍

然積極。



＊重型機械股短期續為焦點＊



中共中央政治局常務委員會提出，將防災等重大工程建設納入第十四個五年規劃統籌考慮，

一度帶動基建及重型機械股明顯上升。事實上，受疫情影響，令上半年的行業需求下滑，導致水

泥價格一直處於下行趨勢，不過，市場憧憬中央將加大基建投資，再配合房地產市場回暖，及災

後重建等因素支持，料水泥價格可於下半年向上修復，市場料今年全年行業利潤總額可保持在

１８００億元左右。建議侯調整部署水泥股。

重型機械股方面，由於內地於第二季開始加快復工復產，帶動期內重卡及挖掘機等重型機械

銷量急升，於今年上半年，內地重卡市場銷售８１萬輛，按年增長２３％。只計６月份，重卡市

場銷售１６﹒５萬輛，按年增長５９％。重卡銷量增長強勁，其中一大原因為國務院《打贏藍天

保衛戰三年行動計劃》提出，２０２０年底前，全國多地將淘汰國三及以下排放標準營運中型和

重型柴油貨車１００萬輛以上。預期重型機械股短期續為市埸焦點。

中國銀保監放寬內險於權益投資比例上限，以及中證監鼓勵併購重組，利好內險及內券表現

。Ａ股早前大幅回落，亦拖累內地券商以及內險股由高位明顯回落。然而，由於此輪Ａ股升市時

間甚短，經過調整後是買入的機會。龍頭中人壽（０２６２８）以及中信證券（０６０３０）可

優先留意。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｆｃ﹒ｈｋ╱ｐｕｂｌｉｃｒｅｇＷｅｂ╱ｉｎｄｉ╱ＢＮＪ９４

３╱ｄｅｔａｉｌｓ〉。其及╱或其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。





【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

