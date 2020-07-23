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23/07/2020 08:39

【國務會議】李克強：加強新型城鎮化建設，加快推進老舊小區改造

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院總理李克強主持召開國務院常務會
議，部署加強新型城鎮化建設。會議指出，要加強城市短板領域建設，圍繞農民進城就業安家需
求提升縣城公共設施和服務水平。
　　一要針對防疫和防汛防災減災中暴露出的問題，著力加強公共衛生體系和相關設施建設，提
高城市預防和應對重大疫病的綜合能力。科學規劃和改造完善城市河道、堤防、水庫、排水管網
等防洪排澇設施，加強台風、地震、火災等各種災害防禦能力建設。
　　二要著眼滿足群眾改善生活品質需求，加快推進老舊小區改造，加大環保設施、社區公共服
務、智能化改造、公共停車場等薄弱環節建設，提高城市發展質量。
　　三要針對大量農民到縣城居住發展的需求，加大以縣城為載體的城鎮化建設，完善縣城交通
、垃圾污水處理等公共設施，建設適應進城農民剛性需求的住房，提高縣城承載能力。
　　四要引導促進多元化投入支持新型城鎮化建設。完善公益性項目財政資金保障機制，地方政
府專項債資金對有一定收益、確需建設的公共設施項目予以傾斜。發揮財政資金撬動作用，建立
公用事業項目合理回報機制，吸引社會資本投入，積極引導開發性政策性和商業性金融機構加大
中長期信貸支持。各地要加強項目儲備和開發，逐步解決城市發展歷史欠帳。堅決防止搞脫離實
際的形象工程。
　　五要發展勞動密集型產業，為進城農民就近打工就業提供機會。

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