【新三板】首批３２家精選層完成發行，業界稱估值合理籲理性投資

《經濟通通訊社２３日專訊》新三板精選層首批３２家公司已經順利完成公開發行，靜待鳴

鐘開市。數據顯示，首批３２家公司合計募集資金總額９４﹒５２億元（人民幣．下同），主要

有以下五點特徵：

一是以民營中小企業為主。其中民營企業２８家，佔比８７﹒５０％；中小企業２７家，佔

比８４﹒３８％。二是行業分布集中。２５家企業屬戰略新興產業、現代服務業和先進製造業，

佔比７８﹒１３％。三是經營和財務狀況較為穩健。根據２０１９年年報，３２家企業年末淨資

產餘額平均為３﹒７１億元，營收平均為４﹒８９億元、淨利潤平均為５０４７﹒３２萬元，淨

資產收益率平均為１３﹒５９％。四是成長性相對較好。２０１９年營業收入增長率平均為

５﹒１２％，淨利潤增長率平均為１８﹒６８％，顯著高於營業收入。五是研發投入較高，創新

驅動力較強。２０１９年研發投入均為２４６２﹒３９萬元，同比增長逾１８％，平均研發強度

為５﹒０３％，顯著高於新三板創新層。

專家指出，對投資者而言，參與新三板市場，尤其是參與精選層投資，需要認真研究基本面

，熟悉交易制度機制，認清風險，理性分析、理性看待、理性參與。



＊精選層漲跌幅比例３０％，首日不設漲跌幅限制＊



全國股轉公司相關負責人指出，精選層股票的價格穩定機制由兩類工具構成，一是價格漲跌

幅限制，二是申報有效價格範圍。整體的規則設計與科創板較為相近，但是精選層在部分指標的

選擇上仍存在差異。

根據新三板交易規則，新三板精選層的漲跌幅限制比例為３０％，高於科創板的２０％。精

選層成交首日不設漲跌幅限制，但設有觸發臨時停牌機制。觸發的比例是以開盤價為基準，上下

浮動３０％和上下浮動６０％，共４條觸發臨時停牌的「警戒線」。也就是說在特別極端情況下

，股票最多可能觸發４次臨停。

新三板精選層委託股數為１００股起報，１股遞增；單筆申報最大不得超過１００萬股，大

宗交易除外。新三板精選層限價申報的有效申報價格範圍為基準價格上下浮動５％，科創板為上

下浮動２％。針對市價訂單實施限價保護措施。市價訂單實行價格保護，利於投資者在市場大幅

波動或市場極端異常情況下鎖定風險敞口。（ｌｃ）

