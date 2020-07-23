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即市新聞

23/07/2020 09:05

《思前想後－郭思治》港股七月相當反覆，科指推出刺激新經濟股

　　《思前想後》七月大市相當反覆，恆指先由２日之低位２４５６３點急升至７日之高位
２６７８２點，即在短短四日內已急升２２１９點。惟其後市勢開始反覆及回調，恆指更於２０
日一度低見２４７６６點，即在九個交易日內共回調２０１６點。相對月初之升幅為２２１９點
計，大市共回調升幅之９０﹒８％，由於跌幅顯著，故大市該不屬急升後之高台消化，論形勢當
屬技術上之轉向。更甚的是，於低位時恆指已相繼跌穿２５０天線、１０天線及２０天線，惟正
當大市有進一步下試５０天線之時，大市卻大幅反彈，而恆指更於２１日高收至２５６３５點。
換言之大市已成功重越２０天線（２５２９２點）及１０天線（２５５５５點），形態上似欲再
進一步上試２５０天線（２５９７６點）。值得留意的是，騰訊（００７００）已升至歷史高位
５６４元，而港交所亦創歷史高位至３８１元。

＊五隻重磅股份主導恆生科技指數＊
　
　　恆指公司推出恆生科技指數，刺激一眾新經濟股大幅抽升。惟市場焦點暫只放在頭五隻成分
較重的大數據股份身上，如阿里巴巴（０９９８８）佔８﹒５３％、騰訊佔８﹒５２％、美團點
評（０３６９０）佔８﹒３３％、小米（０１８１０）佔８﹒１１％、舜宇光學（０２３８２）
佔８﹒０２％。單是上述五隻重磅股份已佔恆生科技指數達４１﹒５１％，估計相關指數日後之
升或跌將受上述五隻重磅股份所主導。

＊傳遞娛樂股價整固待變＊

　　傳遞娛樂（０１３２６）主要業務在內地及香港從事電影及電視劇製作及發行，集團股東實
力雄厚，大股東張量先生為廣州富力地產（０２７７７）控股股東之一張力之子。集團目前已形
成金產業布局，結合內部優秀創作團隊、流量明星藝人、優質劇綜作品、自主品牌、紅人生態研
發及探索為一體的結構布局，集團未來將繼續推動品牌的可持續發展，旗下十間子公司亦會充分
利用集團在業內深厚的資源，齊心協力打造（傳遞娛樂）品牌效應，實力及前景不宜小覷。
　　近日內地知名偶像女星楊超越強勢回歸傳遞娛樂旗下的聞瀾（上海）文化傳媒有限公司，引
發行內高度關注。傳遞娛樂於２０１９年收購其６０％股權，該公司向傳遞娛樂提供溢利保證，
此次合作為集團入局偶像產業，為打通全產業鏈布局的重要契機，傳遞娛樂股價一直處整固待變
之中，暫阻力在０﹒２０元，較關鍵的支持為０﹒１４３元。
《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）
　
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