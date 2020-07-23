【新冠肺炎】遼寧大連新增１宗本土確診病例，大連灣地鐵站封站

《經濟通通訊社２３日專訊》遼寧大連市昨日（２２日）新增１宗新型肺炎本土確診病例。

患者為一名５８歲男子，為當地一家海產品加工企業的員工，報稱發病前１４天未離開大連

，亦無接觸過新冠肺炎確診病例、來自重點關注地區的人。

據大連地鐵集團發微博指，根據大連市新冠肺炎疫情防控指揮部要求，由昨日開始，地鐵３

號線大連灣站封站，所有列車通過不停車。大連市就業服務中心亦發出緊急通知，市人力資源市

場今日起暫停各類現場招聘活動，恢復時間待定。（ａｃ）

