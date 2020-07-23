【新冠肺炎】國藥集團董事長劉敬楨：新冠疫苗年底或可上市

《經濟通通訊社２３日專訊》國藥集團董事長劉敬楨日前接受《央視》訪問時表示，國藥集
團的新冠疫苗已於６月底獲批開始進行國際三期臨床試驗，年底或可上市。
劉敬楨表示，新冠疫苗是國藥集團旗下北京生物製品研究所和武漢生物製品研究所齊頭並進
研發的，應該說已經成功了。目前已經進入最後一個階段 三期臨床試驗，大概三個月左右就
能完成臨床試驗，同時進入最後的審批階段，年底前應該可以上市。（ａｃ）
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