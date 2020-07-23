【國安立法】外交部：中方考慮不承認ＢＮＯ為有效旅行證件

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外交部發言人汪文斌表示，中方將考慮不承認英國國民（
海外）護照（ＢＮＯ）作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。
英國內政部周三（２２日）宣布，允許擁有ＢＮＯ的港人及家屬，於明年起可申請居留及入
籍的新安排。申請人可在英國最長居留５年，期間可以工作或讀書，以及攜同家屬前往英國，但
不可領取社會福利及援助。如果及後再居留一年，即可申請入籍。英國內政大臣彭黛玲補充，申
請人可在前往英國後才找工作。（ｃｔ）
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