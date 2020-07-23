《輪證高清－孫明哲》善用搜尋工具，找出既高敏感度兼高槓桿產品

《輪證高清》近日港股投資氣氛轉趁熾熱，多隻股份再次逼近歷史高位，部分甚至已經再創

新高，與此同時，投資者亦積極作出部署，利用窩輪尋找短線機會，作為一個短線投資者，在選

擇窩輪時除了要留意產品的槓桿之外，其敏感度亦是一個重要的指標。

我們在早幾篇的文章都有提到窩輪的換股比率，其最大的影響是影響到窩輪的面值，當窩輪

面值在不同價格區域時會有不同的最低上落價位，這就會直接影響到窩輪的敏感度。以一個短線

投資者來說，敏感度重要的原因是其影響到窩輪價格何時跳動，如果窩輪價格需要較少的正股變

動便足以跳動一格，短線投資者就更能捕捉正股的變化，更大機會獲利。敏感度的意思是正股一

格的跳動會令窩輪跳動多少格，數字越高即窩輪越敏感，如一隻窩輪的敏感度是１，即是正股跳

動１格，窩輪理論上會變動１格；一隻窩輪的敏感度是０﹒５，即是正股跳動１格，窩輪理論上

只有半格變動，變動速度會較慢。其算式是



正股１格變動ｘ對沖值

－－－－－－－－－－－－－

輪價１格變動ｘ換股比率



投資者利用算式計算每一隻窩輪敏感度，但要逐隻逐隻計作出比較需要很多時間，因此在高

盛認股證網站上的認股證搜尋器最近新加了一欄敏感度，列出所有窩輪的敏感度，讓投資者快速

比較，更容易挑選出高敏感度的產品。以美團（０３６９０）為例，看好的投資者可留意美團購

１６１４５，行使價２５０﹒８８元，明年１月到期，實際槓桿５﹒５倍，敏感度是１﹒３，即

美團每變動１格（０﹒２元），美團購１６１４５理論上會變動１﹒３格，是高槓桿、高敏感度

的產品。

投資者可沿用一直提到的選輪三步曲，可利用認股證搜尋器（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｇ

ｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｃｇｉ╱ｗａｒｒａｎｔ╱ｗａｒｒａｎｔ＿ｓｅａｒｃ

ｈ﹒ｃｇｉ），從行使價、到期日及槓桿挑選產品，現在可再配合敏感度，尋找出高槓桿、高敏

感度的產品或可根據市況及投資需要選出合適自身策略的產品。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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