【螞蟻上市】螞蟻區塊鏈升級為「螞蟻鏈」，每日上鍊量超１億次

《經濟通通訊社２３日專訊》螞蟻集團董事長井賢棟在杭州宣布，螞蟻區塊鏈正式升級為「
螞蟻鏈」。井賢棟分享，螞蟻鏈已取得的三個關鍵成績：一、在技術上，螞蟻鏈連續四年每年全
球專利申請數始終保持在第１名；二、在應用上，螞蟻鏈已經助力解決了５０多個實際場景的信
任問題；三、在商業上，螞蟻鏈目前每天「上鍊量」超過１億次。（ｊｔ）
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