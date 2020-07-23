【貿易再戰】外交部：美國駐武漢領館６月恢復，中方一直提供便利

《經濟通通訊社２３日專訊》對於美國要求中方關閉休斯敦總領館是源於中方未能為美國駐

武漢總領館重啟提供便利一事，外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，該說法不屬實。

他解釋，在今年１月２３日，美方單方面宣布臨時關閉駐武漢總領館並撤離領館人員。６月

，美國駐武漢總領館部分外交人員已返回武漢，恢復該館運營。而且汪文斌否認中方沒有為美國

駐武漢總領館重啟提供便利，並表示中方一直為美領館依法履職提供便利。（ｊｔ）

