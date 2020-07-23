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23/07/2020 09:13

【國安立法】中方堅決反對英予ＢＮＯ持有者入籍通道，將有力回應

　　《經濟通通訊社２３日專訊》就英國政府周三（２２日）出台英國國民（海外）（ＢＮＯ）
簽證政策文件，將為香港相關護照持有者開辟入籍通道，中國駐英國大使館發言人對此表示強烈
不滿和堅決反對，並敦促英方停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，並將做出有力回應。
　　中國駐英使館網站周四發布發言人答記者問稱，中英曾就英國國民（海外）護照問題互換備
忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有ＢＮＯ護照的香港中國公民在英居留權。英方不顧中
方強烈反對和一再交涉，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，嚴重違背自身承諾，嚴重干涉中
國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，「我們對此表示強烈不滿和堅決反對，並將做出
有力回應。」
　　該發言人並表示，香港已經回歸中國，是中國的一個特別行政區。香港事務純屬中國內政，
絕不容任何外國以任何方式干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全
面准確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，實施香港國安法的決心堅定不移，反對任何外部
勢力干預香港事務的決心堅定不移。
　　英國內政大臣帕特爾（Ｐｒｉｔｉ　Ｐａｔｅｌ）周三表示，英國將於２０２１年１月為香
港近３００萬英國國民（海外）（ＢＮＯ）護照持有者開通英國入籍通道，申請者無需有工作即
可來到英國。（ｗｌ）

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