【貿易再戰】美國稱中國領事館發展留學生間諜，蔡偉：滿嘴扯謊

《經濟通通訊社２３日專訊》美國突然要求中國７２小時內關閉駐休斯敦總領館，斥該領事

館是間諜司令部。中國駐休斯敦總領館總領事蔡偉，最新總接受美國廣播公司（ＡＢＣ）１３台

和《國際聚焦》雜誌聯合採訪。蔡偉表示，７月２１日，美方突然要求中方關閉中國駐休斯敦總

領館，此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中

美關係，十分蠻橫無理。中方對此予以強烈譴責。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。否則，

中方必將作出正當和必要反應。

蔡偉強調，中美４０年交往經驗充分證明，兩國合則兩利，鬥則俱傷。正如國務委員兼外長

王毅日前在中美智庫論壇上的致辭中指出，中國的對美政策沒有變化，我們仍願本著善意和誠意

發展中美關係。我們希望同美方相向而行，努力構建並共同推進以協調、合作、穩定為基調的中

美關係。

蔡偉並駁斥了美方關於駐休斯敦總領館的種種謊言，表示謊話即使重復一千遍，也成不了事

實。美方一些政客為了所謂政治正確，滿嘴扯謊，但卻置民眾生死福祉於不顧，到頭來必將害人

害己，還是趁早收起這套把戲吧。



＊美稱總領館發展留學生間諜，中國外交官登機證件信息錯誤＊



不過美國之所以要求關閉該領事館，官方說法不一。美國國務院發言人奧塔古斯解釋，這是

「為了保護美國的知識產權和美國公民的私人信息」。美國國務院負責亞太事務的助理國務卿史

迪威（Ｄａｖｉｄ Ｒ﹒ Ｓｔｉｌｗｅｌｌ）接受《紐約時報》採訪時說，中國休斯敦領事館

是中國發展留學生間諜、獲取經濟和軍事情報的「司令部」。

史迪威更指，總領事蔡偉及兩名中國外交官最近在休斯敦機場曾有可疑舉動。當時一批中國

公民正等待登上一架中國政府安排的專機，史迪威稱，這些外交官將某些旅客帶到登機口處，而

中國航空公司所持的登機證件上，外交官的出生日期是錯誤的。（ｗｌ）

