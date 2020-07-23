【貿易再戰】美媒：中國駐舊金山領館涉窩藏一名遭控華軍事科學家

《經濟通通訊社２３日專訊》美國下令中國在７２小時內關閉休斯敦總領事館後，美國網路

媒體Ａｘｉｏｓ同一天報導指出，一份７月２０日的法院文件顯示，中國駐舊金山領事館目前涉

嫌窩藏一名被美國聯邦調查局控訴簽證詐欺的中國軍事科學家。

上述由舊金山地方法院發出的文件顯示，唐娟（音譯：Ｔａｎｇ Ｊｕａｎ）當初是以

Ｊ－１簽證到美國加州大學戴維斯分校擔任研究員，資料顯示當初她在申請簽證時，無表明自己

與中國解放軍有任何關係。

然而，美國聯邦調查局的調查結果發現，唐娟曾替隸屬於中國解放軍的空軍軍醫大學工作。

在取得搜索令後，美國聯邦調查局搜索了她的住處，找到直接證據顯示她隸屬於中國解放軍。美

國聯邦檢察官６月２６日正式以簽證詐欺控訴唐娟。之後，她便躲在中國駐舊金山的領事館。

報道引述一名紐約州的職業律師表示，這起案件中非比尋常的一個點是中國的外交使館選擇

協助一名因涉入竊取智慧產權相關案件而被美國聯邦檢察官起訴的被告。其他分析師也認為，在

中美緊張關係因關閉休士頓總領事館一事再次升級後，這起案件恐會使雙方關係雪上加霜。

美國國務院以「保護美國智慧產權與美國人的私人資訊」來解釋為何下令關閉中國駐休斯敦

總領事館，美國總統特朗普更揚言，中國其他駐美外交使館也有被下令關閉的可能。（ｗｌ）

