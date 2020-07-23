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即市新聞

23/07/2020 08:24

【國安立法】央視停播英超利物浦捧盃戰，合約還剩兩年轉播權

　　《經濟通通訊社２３日專訊》英超冠軍利物浦在香港時間今日凌晨上演捧盃戰，於主場晏菲
路迎戰車路士，最終在主場以５：３擊敗車路士，賽後利物浦以積分排名第一贏得英超冠軍，
３０年來首奪冠，但購得英超轉播權的中央電視台卻選擇棄播賽事，懷疑與對英國關係轉差有關

　　根據中央電視台體育頻道的節目表可見，原定今日凌晨的英超賽事時段，改播去年世界職業
拳王爭霸賽的賽事精選以及意甲賽事重溫，不過，內地球迷仍然可透過網絡媒體ＰＰＴＶ收看「
利車大戰」直播。
　　有關注賽事的人士早前已察覺到端倪，因此前該台的《天下足球》節目中，竟然對英超隻字
不提，而周二兩場英超賽事亦遭央視體育Ａｐｐ停播。
　　因內地強推港區國安法憂危及香港自治，英國對華態度轉差，決意封殺華為，且於周三
（２２日）公布ＢＮＯ持有人申請５年居留的新安排，外界相信這是央視停播英超的原因。根據
資料顯示，ＰＰＴＶ的三年英超賽事轉播權價格為５﹒６４億歐元（折合約５５﹒６７億港元）
，相信央視的英超合約價格在此水平，且目前還有兩年的英超賽事未播，若繼續停播英超料造成
收入嚴重損失。
　　央視抽起國際賽事直播已非首次。央視體育去年一度停播ＮＢＡ賽事，因火箭隊總經理莫利
公開支持香港示威者，而ＮＢＡ主席支持莫利有言論自由；其後，因足球名將德國中場奧斯爾發
表有關東突厥獨立運動的言論，央視體育一度抽起阿仙奴的賽事直播。（ｅｙ）

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