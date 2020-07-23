【貿易再戰】美稱中國駐休斯敦領事館是間諜司令部，華斥毫無根據

《經濟通通訊社２３日專訊》美國突然要求中國駐休斯敦總領事館關閉，被視為中美關係破

裂的又一里程碑，而整個事件最耐人尋味的一點，在於中美雙方均沒有主動向外界公布，直至有

人發現中方人員在館內焚燒文件，兩國官方才公布閉館消息。

不過美國之所以要求關閉該領事館，官方說法不一。美國國務院發言人奧塔古斯解釋，這是

「為了保護美國的知識產權和美國公民的私人信息」，至於國務院負責亞太事務的助理國務卿史

迪威接受《紐約時報》採訪時透露，中國休斯敦領事館是中國發展留學生間諜、獲取經濟和軍事

情報的「司令部」。至於內地方面曾傳出，美國要求中國閉館，原因是雙方在美國外交人員赴華

的檢疫安排上出現分歧。



＊中國駐美大使館：欲加之罪，何患無辭＊



中國駐美大使館發表聲明，批評美方此舉是對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際

關係基本準則以及中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方對此強烈譴

責、堅決反對。聲明表示，中方一貫堅持不干涉別國內政，美方有關指控毫無根據，純屬無稽之

談，所用的藉口牽強附會，完全不成立，正所可謂「欲加之罪，何患無辭」。

大使館強調，單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於中方

，中方奉勸美方「不要搬起石頭砸自己的腳」，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必將

作出正當和必要反應。 （ｅｙ）

