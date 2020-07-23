  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/07/2020 09:13

【貿易再戰】美稱中國駐休斯敦領事館是間諜司令部，華斥毫無根據

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國突然要求中國駐休斯敦總領事館關閉，被視為中美關係破
裂的又一里程碑，而整個事件最耐人尋味的一點，在於中美雙方均沒有主動向外界公布，直至有
人發現中方人員在館內焚燒文件，兩國官方才公布閉館消息。
　　不過美國之所以要求關閉該領事館，官方說法不一。美國國務院發言人奧塔古斯解釋，這是
「為了保護美國的知識產權和美國公民的私人信息」，至於國務院負責亞太事務的助理國務卿史
迪威接受《紐約時報》採訪時透露，中國休斯敦領事館是中國發展留學生間諜、獲取經濟和軍事
情報的「司令部」。至於內地方面曾傳出，美國要求中國閉館，原因是雙方在美國外交人員赴華
的檢疫安排上出現分歧。

＊中國駐美大使館：欲加之罪，何患無辭＊

　　中國駐美大使館發表聲明，批評美方此舉是對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際
關係基本準則以及中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方對此強烈譴
責、堅決反對。聲明表示，中方一貫堅持不干涉別國內政，美方有關指控毫無根據，純屬無稽之
談，所用的藉口牽強附會，完全不成立，正所可謂「欲加之罪，何患無辭」。
　　大使館強調，單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於中方
，中方奉勸美方「不要搬起石頭砸自己的腳」，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必將
作出正當和必要反應。　（ｅｙ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情22/07/2020
【立會選戰】民建聯周浩鼎報名轉戰新界西　譚耀宗及李慧琼等撐場
FOCUS22/07/2020
【FOCUS】突關「中國駐美第一館」　侵侵連任劇本高潮將至
財經熱話22/07/2020
中美局勢緊張　騰訊、港交所沽壓重　港股插577點收25057
中國故事22/07/2020
《神州經脈》美突令中國關閉休斯敦總領館　滬指尾市殺跌人幣插水
財經熱話22/07/2020
【立會選戰】張華峰報名參選爭取連任金融服務界議員　冀助券商參與「理財通」
FOCUS22/07/2020
【FOCUS】撒幣1.8萬億歐元　歐盟謀政經「大重建」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金